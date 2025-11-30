낮 최고기온 15도 안팎 포근…미세먼지 ‘나쁨’ [오늘날씨]

일요일인 30일은 전국적으로 낮 기온이 15도 안팎까지 오르며 포근한 날씨가 이어지겠다.

뉴스1

기상청은 이날 전국에 구름이 많이 끼는 가운데 강원영동을 제외한 중부지방과 제주도는 대체로 흐릴 것으로 전망했다.

전날(29일)부터 이날 새벽까지 수도권과 강원영서 지역에는 1㎜ 안팎의 비가 내리는 곳이 있겠다.

이날 아침 최저기온은 2~12도, 낮 최고기온은 13~20도가 되겠다. 남부지방을 중심으로는 낮과 밤의 기온차가 10~15도로 커 기온변화에 의한 건강관리에 유의해야 한다.

주요 도시 예상 최저기온은 △서울 7도 △인천 6도 △춘천 5도 △강릉 9도 △대전 8도 △대구 4도 △전주 8도 △광주 7도 △부산 12도 △제주 13도다.

최고기온은 △서울 15도 △인천 13도 △춘천 13도 △강릉 18도 △대전 17도 △대구 16도 △전주 17도 △광주 18도 △부산 20도 △제주 21도로 예상된다.

새벽부터 오전 사이 서쪽 지역과 내륙을 중심으로는 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.

특히 해안이 위치한 교량과 내륙 강·호수·골짜기에 인접한 도로에서는 주변보다 안개가 더욱 짙게 끼는 곳이 있으니 차량 운행 시 교통안전에 유의해야 겠다.

동해남부북쪽바깥먼바다를 중심으로는 새벽부터 바람이 시속 30~60㎞ 로 강하게 불고 물결이 높게 일어 풍랑특보를 발표할 가능성이 있어, 항해 및 조업에 나서는 선박은 안전에 주의가 필요하다.

미세먼지 농도는 국외 미세먼지의 영향으로 중부지역(수도권·강원영서·세종·충남)은 '나쁨' 그 밖의 권역은 '좋음'~'보통'으로 예상된다. 다만 대전·충북·전북은 밤에는 '나쁨' 수준일 것으로 보인다.