지상렬, 16세 연하 신보람과 열애 인정…"따숩게 잘만나고 있다" 고백

KBS 2TV '살림하는 남자들2' 29일 방송

방송인 지상렬이 쇼호스트 신보람과의 열애를 인정했다.

지난 29일 오후 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들2'(이하 '살림남2')에서는 지상렬이 MC 은지원 이요원 그리고 고정 출연자인 박서진과 함께 KBS 구내식당에서 만나 식사를 하는 모습이 그려졌다.

KBS 2TV

이날 자리에서 박서진은 지상렬과 핑크빛 기류를 형성했던 16세 연하 쇼호스트 신보람을 언급했다. 지상렬은 박서진이 "사귀어요?"라고 돌직구로 질문하자 당황했고, 은지원은 "사귀는 거지"라고 대신 답했다.

그러자 지상렬은 "사이좋게 따숩게(따뜻하게) 잘 만나고 있다"고 털어놨고, 이요원 또한 "잘 만난다는 건 사귄다는 거죠"라고 거들었다. 이에 지상렬은 "뭘 덮으려는 건 아니고 '우리 사귀어요' 이런 거 자체가 조심스럽다기보단 어색하다"고 고백했다.

지상렬은 기세를 몰아 박서진에게 공개 연애가 가능하냐고 물었고, 박서진은 "사귀면 사귄다고 할 수 있을 것 같다"고 쿨한 면모를 드러냈다. 이요원은 "세대가 달라서 그런 것 같다"고 말했고, 지상렬이 발끈해 폭소를 자아냈다.

이어 지상렬은 "연락은 자주 하냐"는 질문에 "그 친구도 생방송을 하니까 '통화가 가능하냐'고 물어서 연락한다"고 답했다. 이요원은 지상렬이 문자보단 전화를 좋아한다고 하자 "옛날 사람들이 전화를 좋아한다"고 반응해 웃음을 안겼다.

또한 지상렬은 "이쯤 되면 부모님도 만나야 하는 것 아니냐"는 박서진의 말에 "부모님이 삼계탕집을 하는데 전기구이도 맛있다고 하더라, 닭개장도 있다더라"고 답했다. 이요원은 "삼계탕집 메뉴까지 어떻게 다 아시냐"고 의심의 눈길을 보냈고, 은지원은 "가봤네 가봤어"라며 지상렬을 떠봤다. 지상렬은 이어 은지원이 "보람 씨 어머님이 그렇게 예쁘시다고"라고 말하자 바로 인정하는 모습을 보여 웃음을 더했다. 은지원의 낚시에 제대로 걸려든 지상렬은 "방앗간도 아니고 즙을 내리냐"고 말해 모두를 폭소케 했다.

<뉴스1>