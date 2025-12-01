지상렬, 16세 연하 쇼호스트 신보람과 교제…"따습게 만나"

KBS '살림남2'서 공개

개그맨 지상렬(55)이 16세 연하 쇼호스트 신보람(39)과 교제 중인 사실을 밝혔다.



지상렬은 지난 29일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 살림남2)에서 MC 은지원과 이요원, 출연진 박서진이 신보람과의 관계를 묻자 "'우리 사귀어요' 이런 말 자체가 어색하다"며 "사이좋게 따습게 잘 만나고 있다"고 말했다.



그는 "연락은 자주 하냐"는 질문에 "그 친구도 생방송을 하니 '통화가 가능하냐'고 물어본 뒤 연락한다"고 답했다.



또 "신보람 측 부모님은 만나 뵀냐"는 물음에 "부모님이 삼계탕집을 하신다"며 식당 메뉴를 읊었고, 은지원이 "보람씨 어머님이 그렇게 예쁘시다고"라고 말하자 즉각 반응해 웃음을 자아냈다.



앞서 지상렬은 지난 9월 '살림남2' 방송에서 개그맨 염경환의 소개로 신보람과 소개팅을 하는 과정을 공개했다.



1996년 SBS 5기 공채 개그맨으로 데뷔한 지상렬은 1999년 염경환과 개그듀오 '클놈'을 결성하며 얼굴을 알렸다.



이후 SBS '이홍렬쇼', '좋은친구들', '일요일이 좋다 X맨' 등에 출연하며 입담을 뽐낸 그는 KBS '1박2일' 초창기 멤버로 출연하고, MBC '세바퀴'에 고정 출연하는 등 방송사를 넘나들며 다양한 예능에 출연했다.



그는 MBC '대장금', '이산' 등 다수 드라마와 영화 '작업의 정석' 등에서 배우로 출연해 감초 역할도 했다.

<연합>