"결정사서 만난 남자, 알고보니 유부남…몰래 결혼까지"

잘 알려진 결혼정보회사(결정사)를 통해 만나게 된 남자친구와 3년간 교제한 뒤 결혼을 논의하던 중 남자친구가 자신과 연애 중 몰래 결혼한 유부남이었다는 사실을 알게 됐다는 한 여성의 사연이 전해졌다.

지난 26일 온라인 커뮤니티 네이트판에는 '결정사에서 남자 잘못 만나 인생 골로 갔다'는 제목의 글이 게시됐다.

자신이 마흔 살이라고 밝힌 작성자 A씨는 "결정사 가입 결정과 결정사에서 소개해 주는 모든 이성은 신중하게 만났으면 한다"면서 "이건 여자, 남자 둘 다 해당되는 이야기이고, 나와 같은 피해자가 더는 나오지 않았으면 한다"고 운을 뗐다.

A씨는 결정사에 가입할 당시 30대 중반을 넘긴 나이였지만 자신이 20대 때 길거리 캐스팅을 두 번 당하고 광고 촬영 제의도 받을 정도의 외모를 가졌고, 집안도 좋다고 소개했다. 직업은 평범한 회사원이었지만 부모님 덕에 결혼 자금도 충분한 수준이었다면서, 남자를 골라 만나는 정도였다고 한다.

그러다 A씨는 외모와 스펙 모두 마음에 드는 또래 남성을 만나 3년 가까이 교제했다.

그런데 A씨는 양가 부모님도 뵙고 슬슬 결혼을 진행하려던 중 남자친구의 와이프라는 사람에게 연락을 받았다고 한다.

A씨는 "그렇게 그 사람과의 관계가 끝났고, 그 집도 파경에 이르렀다"면서 "A씨는 여자분(남자친구의 아내라는 사람)과 연락하며 상간녀가 아니라는 증거자료를 제공했고, 같은 여자로서 동병상련의 공감대가 있었다"고 설명했다.

이어 "그 놈은 나와 연애하는 기간 중에 (몰래) 결혼을 했고, 그 이후로도 나와 연애를 하며 바람을 핀 것"이라면서 "더 어이없는 건 그 놈의 어미(시어머니)는 아들의 양다리를 알면서도 나와 만났고, 양다리를 묵인하고 있었던 것"이라고 분노했다.

A씨는 "옥석을 가리지 못한 내 잘못이 가장 크다"면서 "그 사람을 만나며 3살을 먹었고, 아무것도 이룬 것 없이 상처만 남았다"고 자책하기도 했다.

결정사는 가입 당시 혼인 상태였으면 책임을 따질 여지가 있지만 서류상 미혼이면 자신들도 어쩔 수 없다면서, 결정사에서 해줄 수 있는 건 아무것도 없다고 한 것으로 전해졌다. 또 A씨는 계약 기간이 끝나 남은 횟수에 대해서도 환불을 못 받았다고도 했다.

A씨는 "추후에 알게 됐지만 그 남자의 재산 중 반 이상은 빚이었고, 결정사는 회원이 가입할 때 재산인증도 하지 않고 가입시킨다는 것을 알게됐다"면서 "결정사 가입에 신중했으면 좋겠다"라고 적었다.

이어 "나는 누구나 들으면 알만한 (결정사) OO에 가입했고 TV, 버스, 큰 쇼핑몰 내 광고판 등등 흔하게 접할수 있는 곳"이라면서 "가입비도 30%인가 40%인가 할인해 준다고 해서 5회에 960만원 줬었다. 생각할수록 너무 화나고 열 받는다"고 덧붙였다.

<뉴시스>