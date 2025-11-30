누리호에 오른 인하대 큐브위성 '인하로샛'…우주 궤도 진입

누리호 4차 발사의 성공 소식에 인하대학교가 주목을 받고 있다. 최기영 항공우주공학과 교수가 이끄는 연구팀의 큐브 위성이 이번 한국형발사체에 실려 우주 궤도상에 성공적으로 진입했기 때문이다.

30일 인하대에 따르면 ‘인하로샛’(INHARoSAT)은 최 교수가 연구책임을 맡은 인하대 항공우주 제어 및 시스템 연구실이 제작한 3U급(10×10×30㎝ 규격)이다. 큐브위성으로는 세계 최초 유연한 구조의 태양전지를 말아서 탑재 뒤 우주에서 펼치는 기술을 구현한 게 특징이다.

인하로샛은 한국항공우주연구원 주관 ‘2022 큐브위성 경연대회’에 최종 선정되면서 누리호 4차 발사의 큐브위성으로 탑재됐다. 국내 업체가 플랙셀스페이스에서 개발한 유연 태양전지의 성능을 측정하는 등 여러 임무를 수행하게 된다.

인공위성은 크기가 작고 면적이 좁아 전력 부족 문제를 고질적으로 일으킨다. 기존의 판형 태양전지를 접어서 간 다음에 펼치는 방식은 크기가 커지고 무게도 많이 증가한다. 인하대 연구팀은 넓은 면적의 태양전지를 쉽게 우주에 올려놓을 수 있는 방식을 제시했다.

인하대의 자체적인 전장품 개발·운영 능력을 입증하는 게 인하로샛 목표다. 메인 컴퓨터와 별도 인하대 연구팀이 자체 개발한 통합탑재컴퓨터(I-OBC)가 여기 실렸다. I-OBC 성공적 검증으로 자체적인 우주급 전장품을 대내외적 인정받고자 한다.

인하대는 인하로샛 발사에 맞춰 송도 항공우주융합캠퍼스에 자체 지상국을 구축했다. 최 교수는 “인하로샛의 우주 궤도 진입은 1960년 자체기술 첫 로켓을 발사한 이후 항공우주 핵심 육성 분야에 대한 꾸준한 도전과 투자 노력의 결실”이라며 “교육·연구·산학협력을 아우르는 대학의 역할을 더욱 강화하겠다”고 말했다.