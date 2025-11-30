공연 중 불 끄고 강제 퇴장·닫힌 하늘길…中, ‘한일령’ 본격화하나

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언에 대한 중국의 대일본 보복이 심상치 않다.

일본 가수가 중국 공연도중 퇴장 당하거나 공연이 하루전날 전격 취소되는 등 중국의 ‘한일령’(限日令)이 본격화했을 가능성이 있다는 우려가 일본 내에서 나오고 있다.

일본 가수 오쓰키 마키의 상하이 공연이 28일 돌연 중단됐다. 사진=X 캡쳐

30일 교도통신과 산케이신문 등에 따르면 애니메이션 ‘원피스’ 주제곡을 부른 일본 가수 오쓰키 마키는 지난 28일 상하이에서 열린 ‘반다이 남코 페스티벌 2025’에서 노래를 부르던 중 갑자기 조명이 꺼지고 음악이 끊기는 일을 당했다.

이어 공연 관계자로 추정되는 사람들이 무대에 올라 오쓰키에게 무언가 말을 건네며 퇴장하라는 몸짓을 했다. 이에 오쓰키는 당황한 표정을 지으며 노래를 마무리하지 못한 채 황급히 무대를 떠났다.

소속 사무소 측은 홈페이지에 올린 글에서 “28일은 퍼포먼스 중이었지만, 부득이한 여러 사정으로 급거 중단할 수밖에 없는 상황이 됐다”며 “29일 출연도 같은 사정으로 중지됐다”고 설명했다.

중국 소셜미디어(SNS)에서는 오쓰키가 퇴장하는 모습을 촬영한 동영상이 퍼졌다고 교도통신이 전했다.

일본 애니메이션 콘텐츠를 체험하는 이 행사는 30일까지 개최될 예정이었으나, 전날 결국 중지돼 다른 일본 아이돌 그룹의 출연도 무산됐다. 일본에서는 이번 사태가 가수에 대한 모욕이라는 등의 비판이 잇따라 제기되고 있다고 요미우리신문이 전했다.

이외에 일본 가수 유즈, 피아니스트 우에하라 히로미의 중국 공연이 취소됐다. 영화 ‘일하는 세포’와 애니메이션 ‘짱구는 못말려’ 시리즈 개봉도 연기됐다.

시진핑(오른쪽) 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난 10월 31일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 로이터연합뉴스

중국에서 일본으로 가는 하늘 길도 닫히고 있다.

니혼게이자이신문(닛케이) 보도에 따르면 지난 27일 기준 중국 항공사가 다음 달 운항할 예정이었던 일본행 노선 5548편 중 16%인 904편의 운항 중단을 결정했다.

닛케이는 운항 중단 편수가 이달 25일 시점에는 268편이었으나, 불과 이틀 만에 3배 이상으로 늘었다고 전했다. 운항 중단 노선은 72개이며, 좌석 수는 총 15만6000개에 이르는 것으로 분석됐다. 중국과 일본 간 정기 항공편 노선은 총 172개다.

이에 대해 교도통신은 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언을 계기로 촉발된 중일 간 정치 갈등이 영향을 미치고 있다고 해설했다.

일본 톱 가수가 중국 공연을 하루 앞두고 갑자기 취소 통보를 받았다. 하마사키 아유미 인스타그램 캡처

한편, 산케이는 중국 정부가 일본 여행 자제령 근거로 제시한 일본 내 치안 악화, 중국인 대상 범죄 증가는 근거가 없는 주장이라고 반박했다.

이 신문은 살인·강도·방화 등 흉악 범죄 피해자가 중국인인 사건 수는 2023년48건, 지난해 45건이었고 올해는 10월까지 28건이었다고 전했다.