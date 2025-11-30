박서진, 父 연명 치료 거부에 오열 "아빠 없으면 삶 무너져"

가수 박서진이 아버지의 연명 치료 거부에 눈물을 흘렸다.

29일 오후 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '살림하는 남자들 시즌 2'에서는 박서진이 뇌혈관 이상으로 갑작스럽게 쓰러진 아버지를 걱정하며 그동안 참아왔던 감정을 폭발하는 모습이 그려졌다.

사진=KBS 제공

이날 박서진은 해외 일정이 끝나자마자 고향 삼천포로 급히 내려갔다. 그는 아버지의 건강을 위해 식당, 운동, 생활 습관을 지적하며 세심하게 살폈다.

그러자 아버지는 "숨 넘어갈 때 살리겠다고 코에 관 넣고 하지 말라"며 돌연 연명 치료 거부를 선언했다.

아버지의 말에 서운함을 느낀 박서진은 "평소에 건강 관리할 생각을 해야지. 그런 생각을 왜 하냐"고 다그쳤다.

아버지는 "너도 몸이 아프고 나이 들어 봐라. 자식들이 살려보겠다고 연명 치료하는 것보다 편하게 가는 게 좋다"고 말했다.

이에 박서진은 "짜증 난다. 왜 형들 아플 때는 연명 치료했냐. 형들도 죽게 놔두지"라고 분노를 쏟아냈다.

결국 감정이 폭발한 박서진은 자리를 박차고 일어났고, 방에서 아버지를 떠올리며 눈물을 흘렸다.

그는 제작진에게 "아버지가 호흡기를 꽂는 상상을 했는데 내 욕심이 아닐까 싶다. 아빠는 너무 힘든데 내가 붙잡고 있는 건 아닐까 싶다"며 "아빠가 없으면 삶에 낙이 없어질 것 같다. 의지가 꺾일 것 같다"고 오열했다.

이에 대해 아버지는 "(연명 치료하는 모습을) 자식들이 보는 것도 고통이더라. 받는 본인도 고통"이라며 "자식들도 살길을 찾아야지 부모한테만 너무 신경을 쓰니까 내가 부담감이 들고 미안하다. 내가 이 세상을 떠났을 때 지금처럼만 살아줬으면 좋겠다"고 전했다.

<뉴시스>