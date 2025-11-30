'주토피아2' 100만 관객 돌파...‘박스오피스 1위’·‘매출액 점유율 79.4%’ 달성

영화 ‘주토피아2’ 스틸컷. 네이버 영화 포토

영화 ‘주토피아2’가 개봉 4일만에 100만 관객을 달성하며 박스오피스 1위에 올랐다.

영화관입장권 통합전산망에 따르면 29일 기준 ‘주토피아2’의 누적 관객 수는 144만명에 달했다. 지난 26일 개봉한 이 작품은 4일만에 100만을 돌파하며 박스오피스 1위를 기록했다.

다른 상영작과 비교하면 ‘주토피아2’의 인기를 더욱 실감할 수 있다. ‘주토피아2’의 매출액 점유율은 79.4%에 달했다. 반면 박스오피스 2위 ‘위키드: 포굿’과 3위 ‘나우 유 씨미3’는 같은 기간 매출액 점유율이 각각 7.1%, 5.4%에 그쳤다.

‘주토피아2’는 디즈니 애니메이션 영화로, 2016년 개봉한 ‘주토피아’ 이후 약 9년 만의 속편이다. 이야기는 전작의 사건 해결 후 주인공이 정식 파트너가 된 이야기를 전개한다.

관람객 사이에선 ‘속편이라는 징크스를 넘어선 작품’, ‘아이와 어른 모두 만족할 수 있는 애니메이션’ 등 긍정적인 반응이 쏟아졌다.

‘주토피아 2’는 북미 시장에서도 흥행 몰이에 성공했다. 업계에서는 이 작품이 북미 극장가에서 역대 추수감사절 주간에 개봉한 영화 중 2위의 흥행 성적을 낼 것이라는 관측이 나오고 있다. 29일(현지시간) 미국의 영화흥행수입 집계사이트 박스오피스 모조에 따르면 ‘주토피아 2’는 27일까지 이틀간 5920만달러(약 870억원)의 티켓 수입을 올렸다. 북미 외 지역에서 벌어들인 7400만달러를 더하면 전 세계 총수입은 1억3320만달러(약 1958억원)로 집계됐다.

업계 전문가들은 이 애니메이션이 주말을 포함해 개봉 직후 5일간 북미에서 총 1억5500만달러(약 2천279억원) 이상의 매출을 거둘 것으로 예측했다. 이는 역대 추수감사절 주간 최고 흥행작인 ‘모아나 2’(2024년 5일간 2억2500만달러)에는 못 미치지만, 비슷한 시기 개봉한 흥행작 ‘겨울왕국 2’(2019년 5일간 1억2500만달러)나 ‘헝거게임: 캣칭 파이어’(2013년 5일간 1억900만달러)를 뛰어넘는 성적이다.