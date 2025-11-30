[속보] 조국 “한동훈, 정치 인생 거의 끝났다…차라리 이준석이 더 용감”

조국혁신당 조국 대표가 국민의힘 한동훈 전 대표를 둘러싼 당원게시판 논란과 관련 “한동훈의 정치 인생이 거의 끝났다”고 주장했다.

조국혁신당 조국 대표가 지난 28일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 ‘제왕적 대법원장제 개혁 법원행정처 폐지 정책 토론회’에서 인사말을 하고 있다. 뉴스1

조 대표는 30일 자신의 페이스북에 “국민의힘 이호선 당무감사위원장(국민대 교수)은 윤석열 탄핵을 반대하고 사전투표 폐지를 주장한 강경 보수 법학자로 한동훈 같은 스타일의 사람을 매우 싫어하는 것으로 알려져 있다”며 이같이 말했다.

이어 “이 교수가 당원 게시판 논란 조사에 나섰으니 곧 진상은 밝혀질 것”이라며 “한동훈은 사실이라면 본인이 인정하고 이유를 밝히고, 사실이 아니면 아니라고 단호하게 말하면 되는데 말을 빙빙 돌리는 건 무슨 이유냐”고 비판했다.

그러면서 “한동훈이 바라는 것은 내년 지방선거에서 국힘이 대패, 장동혁 체제가 무너지면 자신에게 기회가 생기는 것”이라며 “하지만 국힘 당권파도 이러한 한동훈의 속셈을 잘 알고 있으니, 더욱 싫어할 수밖에 없다”고 주장했다.

조 대표는 “향후 어떤 선거에서건 한동훈이 국힘 공천을 받는 일은 없을 것 같다. 현재 국힘 당원 구조에서 한동훈이 당권을 잡을 가능성도 없다”며 “그렇다고 한동훈은 탈당해 신당을 만들 배짱도 용기도 없다. 차라리 과감히 신당을 만든 이준석이 더 용감하다”고 날을 세웠다.