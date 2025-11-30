김희선 이어지는 미담… "아역에게 명품 옷 선물+연기 지도까지"

김희선이 함께 작품을 촬영하는 아역 배우에게 잊을 수 없는 선물을 했다. 뉴시스

배우 김희선이 함께 작품을 촬영하는 아역 배우 조세웅에게 잊을 수 없는 선물을 했다.

최근 아역 배우 조세웅의 어머니는 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 “김희선 배우님께서 너무 귀한 선물을 해주셨어요. 우리 나정 엄마”라면서 “베이비 디올에서 옷 선물이라니…”라는 글을 게재했다.

공개된 사진에는 조세웅이 김희선이 선물한 베이비 디올 의상을 들고 있는 사진이 담겼다.

김희선이 선물한 베이비 디올 옷을 들고 있는 조세웅. 조세웅 인스타그램 캡처

조세웅의 어머니는 “진짜 세상에…. 너무 과분한 선물을 주셔서 감사하고 또 감사하다”면서 “촬영장에서 만나면 늘 우리 아들~ 두 팔 벌려 반겨주시고 대기시간에는 편지도 써주시고(가보로 간직할 거라고요)”라고 적었다.

또 “심심해할까 봐 종이접기 놀이도 해주시고 종이비행기 놀이도 해주시고 벤도 태워주시고 벤 안에서 놀아주시고 힘드실까 봐 못 놀게 해도 애들이랑 놀아주신다고 괜찮다고 해주시고”라며 평소 김희선의 배려가 묻어났던 일화를 풀어놓았다.

그러면서 조세웅의 어머니는 조세웅의 대사가 많을 때는 김희선이 따로 대기실로 불러 같이 대본도 맞춰 봐주고, 연기도 가르쳐 주었으며, 칭찬도 아끼지 않았다는 말도 덧붙였다.

그는 “나정 엄마 미담은 밤새도록 말할 수 있다”면서 “쫑파티 때 ‘우리 애들 옷 사놨거든요. 집으로 보내드릴게요’라고 하셨다. ‘우리 애들’이라는 말에 가슴이 찌르르했다”고 당시를 떠올리며 감사를 전했다.

끝없이 미담이 쏟아져 나오는 배우 김희선. 뉴시스

자신이 출연하는 드라마의 아역 배우까지 세심하게 챙기는 모습을 본 네티즌들은 김희선에 대한 칭찬을 아끼지 않았다. 작품이 거듭될 때마다 연기력으로 드라마에 활력을 불어넣는 것은 물론, 촬영장까지 함께 살피는 모습이 가슴을 훈훈하게 만들었다는 평이다.

한편, 김희선과 조세웅은 TV조선 월화드라마 ‘다음생은 없으니까’에서 호흡을 맞추고 있다. ‘다음생은 없으니까’는 매일 같은 하루, 육아 전쟁과 쳇바퀴 같은 직장 생활에 지쳐가는 세 친구의 좌충우돌 코믹 성장기 드라마로, 현실감 있는 설정과 이야기에 큰 인기를 끌고 있다.