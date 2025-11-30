[재미로 보는 오늘의 운세] 12월 1일 (월요일) 오늘 절대 지출 조심해야 할 띠는?

96년생 내면향상을 위해 노력이 필요하다. 84년생 후미진 곳에 가는 일이 없도록 조심하라. 72년생 아파트 빌라 주택부동산는 성사될 가능성이 높다. 60년생 주변사람들과 화합하는 것이 유리하다. 48년생 사람들이 모인 곳에서 이름이 알려지기 시작한다. 36년생 눈앞에 아른거리는 것의 실체를 확인해야 유리하다. 96년생 내면향상을 위해 노력이 필요하다. 84년생 후미진 곳에 가는 일이 없도록 조심하라. 72년생 아파트 빌라 주택부동산는 성사될 가능성이 높다. 60년생 주변사람들과 화합하는 것이 유리하다. 48년생 사람들이 모인 곳에서 이름이 알려지기 시작한다. 36년생 눈앞에 아른거리는 것의 실체를 확인해야 유리하다.

97년생 의외의 장소에서 귀인을 만날 수 있다. 85년생 바쁘게 다녀봐도 별다른 성과는 없다. 73년생 기회란 잘 포착하는 사람만이 잡을 수 있다. 61년생 궁여지책도 급할 때는 요긴하게 쓰인다. 49년생 돌발 상황이 발생해도 때를 기다려라. 37년생 건강관리에 보다 많은 관심을 기울여라

98년생 소원하는 바가 크지만 성취하긴 역부족이다. 86년생 감정 기복이 있으니 유연하게 대처해라. 74년생 뛰어난 능력도 성실함 없이는 소용없다. 62년생 여성은 자기감정을 조율하지 못하면 망신당한다. 50년생 모난 것이 있으면 상처주기 쉽다. 38년생 누구나 상대방을 위해 희생은 감수해야 한다. 98년생 소원하는 바가 크지만 성취하긴 역부족이다. 86년생 감정 기복이 있으니 유연하게 대처해라. 74년생 뛰어난 능력도 성실함 없이는 소용없다. 62년생 여성은 자기감정을 조율하지 못하면 망신당한다. 50년생 모난 것이 있으면 상처주기 쉽다. 38년생 누구나 상대방을 위해 희생은 감수해야 한다.

99년생 보고 듣기 위해 계획을 잘 세우라. 87년생 도에 지나치면 곤란한 일이 생긴다. 75년생 의류 서점 예술품점은 광고에 성과가 있다. 63년생 가슴이 답답한 사람은 해결책을 찾아라. 51년생 동적인 것은 잠시 덮어두는 것이 좋다. 39년생 자식에게 가녀린 손가락이 하나쯤은 존재한다

00년생 가부결정은 빨리 할수록 좋다. 88년생 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있다. 76년생 배우는 일에 부지런하면 흉이 길한 것으로 변한다. 64년생 지나간 배를 기다리지 말고 수단을 강구하라. 52년생 복잡하게 엉킨 실타래를 자연스럽게 풀어라. 40년생 길게 뻗어있는 다리를 건너가면 목적지에 도착한다. 28년생 지금은 실리를 추구하는 것이 중요하다. 00년생 가부결정은 빨리 할수록 좋다. 88년생 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있다. 76년생 배우는 일에 부지런하면 흉이 길한 것으로 변한다. 64년생 지나간 배를 기다리지 말고 수단을 강구하라. 52년생 복잡하게 엉킨 실타래를 자연스럽게 풀어라. 40년생 길게 뻗어있는 다리를 건너가면 목적지에 도착한다. 28년생 지금은 실리를 추구하는 것이 중요하다.

01년생 자신의 아이템이 인정받을 길 운. 89년생 목표를 세우고 공부하는 것이 발전이다. 77년생 위기 뒤에는 기회가 온다는 사실을 기억하자. 65년생 같은 말도 표현방법에 따라 달라진다. 53년생 지속적인 대화로 문제를 해결해야 현명하다. 41년생 소리가 약하면 크게 들리니 당황하지 마라. 29년생 거처를 옮기기에 좋으나 동방은 삼가라. 01년생 자신의 아이템이 인정받을 길 운. 89년생 목표를 세우고 공부하는 것이 발전이다. 77년생 위기 뒤에는 기회가 온다는 사실을 기억하자. 65년생 같은 말도 표현방법에 따라 달라진다. 53년생 지속적인 대화로 문제를 해결해야 현명하다. 41년생 소리가 약하면 크게 들리니 당황하지 마라. 29년생 거처를 옮기기에 좋으나 동방은 삼가라.

02년생 밖으로 돌면 재물을 잃을 것이다. 90년생 돌아올 때와 떠날 때를 구별하라. 78년생 마음먹고 시작한 일이 쉽게 진행된다. 66년생 전자제품 보석상 통신업는 광고에 성과가 있다. 54년생 단정한 모습으로 대인관계를 다져나가라. 42년생 일단 하나쯤 마음에 두는 것이 유리하다. 30년생 산으로 올라가면 묵은 체증이 내려간다. 02년생 밖으로 돌면 재물을 잃을 것이다. 90년생 돌아올 때와 떠날 때를 구별하라. 78년생 마음먹고 시작한 일이 쉽게 진행된다. 66년생 전자제품 보석상 통신업는 광고에 성과가 있다. 54년생 단정한 모습으로 대인관계를 다져나가라. 42년생 일단 하나쯤 마음에 두는 것이 유리하다. 30년생 산으로 올라가면 묵은 체증이 내려간다.

03년생 선을 취하고 악을 멀리하라. 91년생 일에 필요 이상으로 매달리면 힘들다. 79년생 자세히 보면 속빈 강정이니 유심히 살펴라. 67년생 두서 없이 일을 진행하면 다시 해야 한다. 55년생 이미 지나간 일은 깨끗하게 잊어버려라. 43년생 발걸음이 가벼울 때 멀리 움직여라. 31년생 과다복용하면 부작용이 생길 수 있다. 03년생 선을 취하고 악을 멀리하라. 91년생 일에 필요 이상으로 매달리면 힘들다. 79년생 자세히 보면 속빈 강정이니 유심히 살펴라. 67년생 두서 없이 일을 진행하면 다시 해야 한다. 55년생 이미 지나간 일은 깨끗하게 잊어버려라. 43년생 발걸음이 가벼울 때 멀리 움직여라. 31년생 과다복용하면 부작용이 생길 수 있다.

04년생 내키지 않지만 받아들이면 좋다. 92년생 미진했던 일들이 하나씩 풀려나간다. 80년생 현실이 답답할 때는 여행이라도 떠나보자. 68년생 경쟁자가 나타나면 가속도가 붙기 마련이다. 56년생 자녀문제로 큰 소리가 나지 않도록 처리하라. 44년생 적당한 소비가 이루어지지 않으면 발전이 없다. 32년생 소원하는 바가 크지만 성취하긴 역부족이다. 04년생 내키지 않지만 받아들이면 좋다. 92년생 미진했던 일들이 하나씩 풀려나간다. 80년생 현실이 답답할 때는 여행이라도 떠나보자. 68년생 경쟁자가 나타나면 가속도가 붙기 마련이다. 56년생 자녀문제로 큰 소리가 나지 않도록 처리하라. 44년생 적당한 소비가 이루어지지 않으면 발전이 없다. 32년생 소원하는 바가 크지만 성취하긴 역부족이다.

05년생 문서 운 있으니 거래에 나서 보라. 93년생 인재가 모여있다는 것은 성공의 지름길. 81년생 역할분담이 제대로 이루어져야 능률도 오른다. 69년생 자동차 광고업 운수업은 광고에 성과가 있다. 57년생 멀리 떨어지면 애타는 것이 사람의 마음이다. 45년생 어디를 기점으로 삼아야할지 생각하라. 33년생 선택은 오로지 자신의 고유권한이다. 05년생 문서 운 있으니 거래에 나서 보라. 93년생 인재가 모여있다는 것은 성공의 지름길. 81년생 역할분담이 제대로 이루어져야 능률도 오른다. 69년생 자동차 광고업 운수업은 광고에 성과가 있다. 57년생 멀리 떨어지면 애타는 것이 사람의 마음이다. 45년생 어디를 기점으로 삼아야할지 생각하라. 33년생 선택은 오로지 자신의 고유권한이다.

06년생 좋은 자리 보장받을 운. 94년생 급할수록 돌아가라는 말을 실천하라. 82년생 간결하게 표현하면 더 좋을 듯하다. 70년생 안전지대에 서 있다고 방심하지 마라. 58년생 안정적인 기반을 다지기 위해 노력해라. 46년생 침착하게 대응해야 문제가 커지지 않는다. 34년생 진주가 아름다운 이유를 깨우치라. 06년생 좋은 자리 보장받을 운. 94년생 급할수록 돌아가라는 말을 실천하라. 82년생 간결하게 표현하면 더 좋을 듯하다. 70년생 안전지대에 서 있다고 방심하지 마라. 58년생 안정적인 기반을 다지기 위해 노력해라. 46년생 침착하게 대응해야 문제가 커지지 않는다. 34년생 진주가 아름다운 이유를 깨우치라.

한발 물러서서 다시 생각해 보라. 95년생 단순한 정보교환이 큰 도움을 준다. 83년생 자신의 입장이 누군가에게 해가 될 수도 있다. 71년생 신뢰를 잃지 않도록 인간관계를 돈독히해라. 59년생 여성은 당당하게 자신을 내세워라. 47년생 우후죽순처럼 난립한 곳에 머물지 마라. 35년생 도와주는 것은 좋지만 분수에 맞게 하라. 한발 물러서서 다시 생각해 보라. 95년생 단순한 정보교환이 큰 도움을 준다. 83년생 자신의 입장이 누군가에게 해가 될 수도 있다. 71년생 신뢰를 잃지 않도록 인간관계를 돈독히해라. 59년생 여성은 당당하게 자신을 내세워라. 47년생 우후죽순처럼 난립한 곳에 머물지 마라. 35년생 도와주는 것은 좋지만 분수에 맞게 하라.

백운철학원