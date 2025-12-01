국내 투자 꺼리면서 해외로 눈돌리는 대기업

기업의 생산 기지 해외 이전 등으로 국내 산업 공동화 우려가 커지는 가운데 300인 이상 기업 상당수가 내년에 국내 투자는 줄이고 해외 투자를 늘리는 계획을 세운 것으로 나타났다.
30일 한국경영자총협회(경총)가 발표한 ‘2026년 기업 경영전망 조사’에 따르면 300인 이상 기업의 40%가 국내 투자를 축소할 계획이라고 답했다. ‘국내 투자 확대’는 25%, ‘올해 수준 유지’는 35%였다. 반면 300인 이상 기업 중 해외 투자를 확대하겠다는 응답은 45.7%에 달했다. ‘해외 투자 축소’는 26.1%, ‘올해 수준 유지’는 28.3%였다. 이번 조사는 30인 이상 기업 229개사 최고경영자(CEO) 및 임원을 대상으로 지난 10∼21일 진행했다.
내년 전체적인 경영계획에 대해선 300인 이상 기업의 41%가 ‘긴축 경영’을 택했다. ‘현상 유지’와 ‘확대 경영’은 각각 29.5%로 동일했다. 300인 미만 기업은 45.0%가 ‘현상 유지’를 선택했고 ‘확대 경영’은 28.8%, ‘긴축 경영’은 26.1%였다.
기업들은 내년 우리나라의 성장률을 평균 1.6%로 내다봤다. 한국은행(1.8%), 한국개발연구원(1.6%), 산업연구원(1.9%) 등의 전망치를 하회하는 수준이다. 경총은 “우리 기업뿐 아니라 글로벌 기업들도 국내에 적극 투자하고 고용을 늘리도록 하려면 추가적인 기업 규제는 최소화하고 노동시장 유연화 같은 보다 과감한 (지원)방안들이 뒷받침돼야 한다”고 밝혔다.