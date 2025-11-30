北, 새 국정노선에 ‘대미 전략 구체화’ 주목

12월 중순 노동당 전원회의 시작

2026년 초 5년 만에 ‘당대회’ 열어

4월 트럼프 방중 때 접촉할 수도

북한이 다음 달 중순 노동당 전원회의를 시작으로 내년 초 제9차 당대회를 열며 향후 5년을 좌우할 정책 노선을 마련할 전망이다. 한반도 정세에 영향을 미칠 수 있는 대미·대남 메시지에 관심이 쏠린다.



30일 외교가에 따르면 북한에서 5년마다 열리는 당대회는 사실상 최상위 의사결정 기구다. 이를 준비하는 차원에서 12월 당 전원회의를 개최해 8차 당대회 때 제시한 과업과 올해 국정을 결산해 다음 당대회 의제를 결정할 것으로 보인다. 이후 내년 1∼2월쯤 열리는 당대회에서 앞으로 추진할 국정 노선을 공개하는 수순으로 관측된다. 내부적으로는 임기를 넘긴 최고인민회의 대의원 선거 등을 통해 새롭게 결정한 노선을 추인하고 집행할 내각 주요 인사에 나설 가능성이 있다.

주애와 함께… 北 공군 창설 80주년 행사 간 김정은 북한이 지난달 28일 원산 갈마국제비행장에서 조선인민군 공군 창설 80주년 기념행사를 개최하고 있다. 30일 이 사실을 보도한 노동신문에 따르면 김정은 북한 국무위원장이 참석한 이 자리에 김 위원장의 딸 주애도 ‘존경하는 자제분’으로 호명되어 동행했다. 평양=노동신문뉴스1

대외적으로는 대미 전략노선을 어떻게 구체화할지, 한반도의 ‘적대적 두 국가론’을 제도화할지 등이 주목된다. 특히 올해 내내 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장에게 만나고 싶다는 신호를 보내옴에 따라 이에 대한 김 위원장의 답신이 발신될 수 있다. 최근 ‘반미 연대’로 일컬어지는 북·중·러의 일원으로 대등하게 국제사회에 존재감을 드러내 온 북한은 표면적으로 북·미 회동 재개 가능성을 차단하는 모습이었다. 이번 정치 행사를 계기로 여전히 북한과 대화를 원하는 트럼프 행정부를 향해 보다 분명한 요구나 메시지를 내놓을지가 관건이다.



북한은 지난 9월 최고인민회의에서 ‘비핵화 의제 포기’를 미국과 대화 전제조건으로 못박은 바 있는데, 당대회에서 대화 여지를 열어놓는 쪽으로 선회한다면 내년 4월 트럼프 대통령의 방중과 맞물려 북·미 간 접촉이 이루어질 수 있다.



대남 정책에서는 적대적 두 국가론의 헌법 명시, ‘민족, 통일 지우기’ 관련 당 규약 개정이 이뤄질 것인지에 이번에도 관심이 모인다. 북한은 그동안 수차례 김 위원장 연설 등으로 “한국과는 결코 하나가 될 수 없는 두 개 국가임을 국법으로 고착시킬 것”이라 공언해왔지만 구체적인 결과물은 나오지 않았다.