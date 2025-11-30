포항시의회, 제327회 제2차 정례회 개회

2026년도 예산 심사, 시정에 관한 질문, 조례안 심사

포항시의회 의원 교육연수에 관한 조례안 등 17개 안건 심사 예정



경북 포항시의회는 12월 1일부터 23일까지 올해 마지막 의사일정인 '제327회 제2차 정례회' 활동에 돌입한다고 30일 밝혔다.

이번 정례회에는 2026년도 예산안 및 기금운용계획안, 2025년 제3회 추가경정예산안, 시정에 관한 질문, 조례안 심사 등이 예정돼 있다.

포항시의회 청사 전경. 포항시의회 제공

주요 조례로는 ▲안병국 의원이 대표발의한 포항시의회 의원 교육연수에 관한 조례안 ▲김종익 의원이 대표발의한 포항시 파크골프장 관리 및 운영 조례안 ▲김상민 의원이 대표발의한 포항시 농촌관광을 위한 경관농업지구 조성에 관한 조례 일부개정조례안 ▲김형철 의원이 대표발의한 포항시 중대재해 예방 및 관리에 관한 조례안 ▲배상신 의원이 발의한 포항시 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례안 등이 있다.

▲1일 개회식을 시작으로 ▲2일 상임위원회별 조례안 등 심사 ▲3일~4일 시정에 관한 질문 ▲5일~11일 상임위원회별 예산안 예비심사 ▲12일~18일 예산결산특별위원회 예산안 심사가 예정돼 있다.

이어 ▲19일 본회의를 열어 2026년도 예산안 및 기금운용계획안, 2025년 제3회 추가경정예산안을 확정하고 ▲20~22일 상임위원회별 조례안 등 심사를 거쳐 ▲23일 본회의를 열어 기타 안건 등을 처리한 후 이번 정례회를 마무리할 예정이다.

한편, 시의회는 시민과 더욱 가깝게 소통하는 열린의회 실현을 위해 12월 1일 개최되는 정례회 개회식과 3~4일 열리는 시정에 관한 질문을 포항시의회 유튜브 채널을 통해 생중계할 예정이다.