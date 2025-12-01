손목닥터 ‘8000보의 행복’… 교통비·보험료 혜택

포인트 개편·티머니GO 연동

대중교통 할인쿠폰도 지급

서울 시민 250만여명이 이용하는 서울형 헬스 케어 애플리케이션 ‘손목닥터9988’이 한층 업그레이드된다. 걷기만 해도 포인트 지급이 늘어나고 대중교통 요금 마일리지, 보험료 할인 등 각종 혜택이 추가된다. 시는 12월1일부터 이 같은 ‘손목닥터9988 슈퍼 앱’을 가동한다고 30일 밝혔다.



우선 포인트 제도가 전면 개편된다. 시는 하루 8000걸음 달성 시 200포인트를 주는 기존 방식을 100포인트로 조정하는 대신, 주말 하루를 포함해 주 5회 이상 8000걸음을 걸으면 500포인트를 추가 지급한다.



또 대중교통 앱 ‘티머니GO’와 연계한 보상이 신설된다. 12월 한 달간 손목닥터9988 참여자가 티머니GO에 회원정보를 최초로 연동하면 1000마일리지(1000원)를 준다. 17일부터는 하루 8000걸음을 걸으면 티머니GO에서 추첨권도 주는데, 당첨되면 마일리지나 택시 등 대중교통 결제 시 쓸 수 있는 할인쿠폰 등을 받을 수 있다.



아울러 손목닥터9988 참여자가 월 20일 이상 하루 8000걸음 목표를 달성하면 질병보험 가입 시 보험료 5~10%를 12~60개월간 할인해 주는 혜택이 추가된다. 올해는 교보라이프플래닛생명 비갱신 암 보험 등 3개 상품, 삼성생명 인터넷 정기보험, 한화생명 걸음e건강보험 등 5개 상품이 대상이다. 내년 상반기까지 3개 사가 추가될 예정이다.