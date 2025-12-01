오마이걸 미미, 금테크 대박…“손 떨며 할부로 샀는데”

유튜브 채널 ‘요정재형’ 화면 캡처

그룹 오마이걸 멤버 미미가 금테크에 성공했다고 밝혔다.

지난달 30일 유튜브 채널 ‘요정재형’에는 ‘지락실부터 밈PD, 미미가 대세가 되고 있는 이유가 여깄네’라는 제목의 영상이 업로드됐다.

이날 정재형은 미미의 화려한 액세서리에 감탄했고 미미는 "보석을 좋아한다"고 말했다.

정재형은 미미가 착용한 액세서리에 감탄하며 “완전 생 다이아몬드 아니냐. 이거 정품이냐”고 물었다. 미미는 “정품이고 천연 다이이몬드다. 완전 천연”이라며 “일을 하면 다 여기다 쓴다”고 밝혔다.

정재형은 “이게 다 얼마냐”고 물었다. 이에 미미는 “지금 많이 올랐다. 내가 살 때는 그만큼은 아니었다. 오르니까 사람들이 그전에는 나를 그냥 반짝반짝하게 보다가 지금은 ‘너 돈 벌었다’고 엄청 얘기한다. 금 사놓길 잘했다”고 자화자찬했다.

정재형은 미미에게 “제2의 조세호”라고 말했다. 이에 미미는 “조세호 선배님처럼 되려면 멀었다. 내가 따라잡겠다”며 너스레를 떨렸다. 미미는 또 “그런 거 살 때 안 떨리냐”는 질문에 “떨린다. 손 달달 떨면서 할부 많이 해서 산다”고 털어놔 웃음을 안겼다.