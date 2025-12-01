‘갑상선 질환’ 지예은, ‘런닝맨’ 촬영 중 병원행…왜?

SBS 예능 프로그램 '런닝맨' 화면 캡처

배우 지예은이 '런닝맨' 복귀 후 완전한 컨디션을 회복하지 못한 가운데 녹화 도중 병원으로 향했다.

지난달 30일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'은 코미디언 허경환이 게스트로 출연한 가운데 '낭만 이 맛 아닙니까' 레이스로 꾸며졌다.

이날 배를 타고 중화도에 도착한 멤버들은 촬영 장소로 이동하기 위해 차량에 탑승했다.

지예은의 모습이 보이지 않자 유재석은 "예은이가 감기 기운이 올라 와서 잠시 병원에 갔다가 다시 오기로 했다. 링거를 맞으러 갔다"고 설명했다.

이어 "심지어 오늘 1박2일 촬영인데 (지예은이) 열까지 났다"며 "아직 예은이의 컨디션이 100% 회복된 게 아니다. 계속 연달아 촬영해서 (몸이 좋지 않다)"고 덧붙였다.

앞서 지난 8월, 지예은 소속사 씨피엔터테인먼트는 "몸 상태를 돌보며 건강 회복에 전념할 예정"이라며 지예은의 활동 중단 소식을 전한 바 있다. 당시 지예은은 건강 이상으로 병원을 찾았고, 의료진의 권고에 따라 9월부터 약 3주의 휴식기에 들어갔다.

이후 지예은은 '런닝맨'에 약 3주 만에 복귀했다. 당시 방송에서 김종국은 "예은이의 두 턱이 살이 아니었다더라. 갑상선 때문에 그랬던 것"이라고 전해 화제를 모은 바 있다.

3주간의 휴식을 마친 지예은은 지난 2일 '런닝맨'에 복귀했다.