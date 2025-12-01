라네즈, 민스코 공동 개발 '글레이즈 크레이즈 틴티드 립 세럼 로즈잼' 출시

글로벌 뷰티 브랜드 라네즈가 뷰티 크리에이터 민스코와 함께 개발한 ‘글레이즈 크레이즈 틴티드 립 세럼(이하 도넛 립 세럼) 로즈잼'을 출시한다고 1일 밝혔다. 이번 신제품은 한국에서 글로벌 시장 중 최초로 선보인다.

사진 = 라네즈 제공

민스코는 유튜브 구독자가 72만 명이 넘는 K-뷰티 대표 크리에이터로, '립스코'라는 애칭으로 불릴 만큼 립 제품 리뷰에 전문성을 보유한 인플루언서다. 기존 라네즈 도넛 립 세럼 제품의 팬이었던 민스코는, 이번 '로즈잼' 신제품 공동 개발 과정에서 제품의 컬러, 향, 패키지 디자인 등 전반에 자신의 경험과 노하우를 적극 반영했다.

'도넛 립 세럼'은 특히 미국 시장에서 높은 인기를 얻었던 립 케어 제품으로 립밤, 틴트, 립글로스 효과를 한 번에 준다. 덧바르기 쉬운 제형으로 맑은 발색부터 고광택의 선명한 컬러까지 자유롭게 연출할 수 있으며, 끈적임 없이 얇게 밀착돼 입술에 자연스러운 광채를 준다.

도넛 모양 어플리케이터는 입술을 푹신하게 감싸주는 사용감을 제공하며, 95% 스킨케어 성분을 함유해 일주일 사용 시 눈에 띄는 입술 개선 효과를 경험할 수 있다. (시험대상: 입술 건조 고민을 가진 만 20-49세 여성 30명/2024년 7월 15일~7월 24일)

이번 한국 시장에 새로 출시하는 ‘로즈잼’은 고급스러운 뮤트 쿨 로즈 핑크 색상으로, 발색에 따라 쿨톤과 뉴트럴 톤 모두 활용 가능해 다양한 피부 톤에 어울린다. 향은 프렌치 디저트 '이스파한'에서 영감을 받아 매력적인 무드를 더했다. 라네즈는 이번 신제품을 통해 도넛 립 세럼 라인의 쿨톤 팔레트를 강화하며 완성도를 높였다.

협업을 기념한 다양한 프로모션도 진행 중이다. 11월 30일부터 12월 6일까지 올리브영 '민스코 마켓'에서 신제품을 선보이며, 행사 기간 특별 할인과 사은품 증정 이벤트도 마련했다.

라네즈는 한국 립 시장에 대한 깊은 이해와 전문성을 지닌 민스코와의 협업을 기반으로, 이번 제품을 한국 선론칭을 시작으로 세포라를 포함한 해외 시장에서도 순차적으로 출시할 계획이다.