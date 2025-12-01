애경 ‘AGE20’S’ 영국 진출한다…글로벌 시장 확대 ‘속도’

‘AGE20’S’(에이지투웨니스)가 글로벌 시장 다변화를 통한 브랜드 인지도 확대를 위해 영국 내 대표 K뷰티 셀렉트숍인 ‘퓨어서울’(Pureseoul) 온∙오프라인에 입점했다고 1일 밝혔다.

퓨어서울은 영국에서 가장 트렌디하게 소비되는 K뷰티 제품만을 전문적으로 소개하는 K뷰티 유통 채널 중 하나이다.

AGE20’S는 런던과 카디프 등 영국의 주요 도시에 있는 퓨어서울 전 지점 11곳에 입점했으며, 연내 추가 오픈 예정인 지점을 포함해 총 14곳까지 입점을 확대하며 글로벌 소비자와의 접점을 강화해 나갈 예정이다.

이번에 입점한 제품은 AGE20’S의 스테디셀러인 ‘에센스 팩트’로 현지 소비자의 특성을 반영해 20가지 쉐이드의 제품을 선보였다. 또한 유럽연합 및 영국 내 화장품 유통을 위한 필수 등록 제도인 ‘유럽 화장품 인증’(CPNP)과 ‘영국 화장품 인증’(SCPN)을 모두 취득하며 제품 안전성을 입증했다.

이에 앞서 지난 10월 영국 퓨어서울에 입점했던 루나(LUNA)도 피부색이 다양한 다인종 국가의 특성을 반영해 ‘롱래스팅 팁 컨실러’의 쉐이드를 기존 6가지에서 20가지로 확대하며 현지 맞춤형 운영 전략을 강화하고 있다.

AGE20’S 브랜드 관계자는 “AGE20’S는 뛰어난 기술력과 탄탄한 제품력을 바탕으로 국내뿐만 아니라 미국, 일본, 중국 등 30개국에서 판매되며 글로벌 시장 다변화를 위한 노력을 지속하고 있다”며 “이번 퓨어서울 입점을 통해 영국 내 브랜드 인지도를 쌓으며 향후 영국을 넘어 유럽 시장 확장을 위해 소비자 접점을 확대해 나가겠다”고 말했다.