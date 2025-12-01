세계일보
300년 잠에서 깨어난 조선 장례문화…식산 이만부 목관 첫 공개

입력 : 2025-12-01 09:26:04
수정 : 2025-12-01 09:26:03
상주=배소영 기자 soso@segye.com
경북 상주박물관은 조선후기 학자 식산 이만부(1664~1732)의 묘에서 출토한 목곽과 목관을 처 공개한다.

 

1일 상주시에 따르면 이번 전시는 상주에서 학문과 교육에 헌신한 식산 이만부의 삶을 조명하고 묘에서 확인된 장례문화를 소개한다.

 

식산 이만부 묘 조사는 2022년 연안이씨 식산종가 후손들이 선대 묘 이장을 결정하면서 상주박물관과 협의해 이뤄졌다. 수습된 목관은 문중의 기증을 통해 박물관이 인수했고 전문기관의 보존처리를 거쳐 전시로 이어졌다.

 

공개된 목관은 주목(朱木)으로 제작된 것으로 확인했다. 주목은 단단하고 잘 썩지 않아 ‘살아서 천년, 죽어서 천년’으로 불리는 나무다. 백년이 되기 전까지는 겨우 10m 안팎 높이밖에 자라지 않는다고 한다. 그러다 백 년이 되는 시점 다른 나무들이 늙어 힘을 못 쓰고 고사할 때부터 성장이 빨라진다고 한다.

 

당시 목관에 쓰인 큰 주목을 확보하는 것은 극히 어려운 일로 식산 이만부의 높은 사회적 위상을 보여주는 중요한 근거로 평가된다. 여기에 세 차례의 옻칠 흔적이 확인돼 조선 후기 장례의례와 공예기술 연구에 있어 학술적 의미를 더했다.

 

윤호필 상주박물관장은 “상주가 간직한 문화유산을 시민과 공유하며 세대 간 이해를 확장하는 것이 박물관의 중요한 역할”이라며 “목관 전시는 상주박물관이 직접 조사하고 지켜낸 유물을 통해 지역의 역사적 깊이를 확인하게 하는 의미 있는 자리로 시민들이 자긍심과 감동을 함께 느끼길 기대한다”고 말했다.

배소영 기자

