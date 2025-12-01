신분증 제시와 결제를 한 번에…통신 3사 ‘PASS 신분증결제’ 서비스 출시

KT와 SK텔레콤, LG유플러스 등 통신 3사는 세계 최초로 신분증 확인과 결제를 동시에 진행할 수 있는 ‘PASS 신분증결제’ 서비스를 출시한다고 1일 밝혔다. KT 제공

KT와 SK텔레콤, LG유플러스 등 통신 3사는 세계 최초로 신분증 확인과 결제를 동시에 진행할 수 있는 ‘PASS 신분증결제’ 서비스를 출시한다고 1일 밝혔다.

편의점이나 무인자판기에서 술·담배 등 성인인증이 필요한 상품을 구매하려면 이용자가 신분증을 제시해 성인 여부를 확인받고 별도로 결제를 진행해야 했다.

PASS 신분증결제 서비스는 PASS 애플리케이션(앱)에 주민등록증(또는 운전면허증)과 신용카드를 등록해 두면 QR코드 스캔으로 한 번에 성인인증과 결제를 완료할 수 있다.

PASS 신분증 확인서비스를 이용 중이라면 별도 앱 설치 없이 신용카드만 추가 등록하면 곧바로 서비스를 이용할 수 있다.

결제 과정에서 실물 신분증을 확인하는 대기 시간과 절차가 줄어 더욱 빠르고 편리한 구매 경험을 제공한다.

미성년자에게 술이나 담배를 판매할 경우 신분증 확인이 제대로 이루어지지 않으면 ‘영업 정지’ 등 법적 불이익을 당할 수 있는 상황에서 본 서비스로 확인된 신분증 이력 등을 증빙자료로 제출할 수 있게 돼 자영업자에게도 유용한 서비스가 될 것으로 보인다.

이날 전국 GS25 편의점에서 본격 도입되며 비버웍스㈜가 설치한 전국 무인 담배 자판기에서도 이용할 수 있다.

GS리테일은 ‘우리동네GS앱’에서 성인인증과 결제 고객 편의성을 높이기 위해 GS페이 결제 화면에서 PASS 성인인증 QR을 바로 실행할 수 있는 메뉴를 제공한다.

통신 3사는 향후 전국 주요 관광 명소 등 성인 인증이나 거주지 인증이 필요한 다양한 영역으로 적용 범위를 확대할 계획이다.

통신 3사는 “PASS 신분증결제는 세계 최초로 신분증과 결제를 하나의 절차로 통합한 혁신 서비스”라며 “고객에게는 편리함, 가맹점에는 업무 효율과 결제 속도를 높이는 새로운 표준이 될 것”이라고 전했다.