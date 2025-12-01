천재교과서 밀크티초등, ‘모두의 1등 공부법’ TV 광고 온에어

천재교육 관계사 천재교과서가 만든 초등인강 1위 밀크T초등(2024 한국갤럽 디지털학습지 부문, 브랜드 점유율 1위)이 초중고 연계학습과 AI 맞춤학습의 강점을 담은 TV CF ‘다다다 모두 다 밀크T’를 온에어 한다고 1일 밝혔다.

겨울방학을 앞두고 공개된 이번 TV 광고는 ‘모두의 1등 공부법 밀크T’라는 슬로건 아래 초등부터 중학, 고등까지 이어지는 전 학년·전 과목 AI 기반 맞춤학습 시스템을 강조했다. 중독성 있는 멜로디에 밀크T 핵심 가치인 자기주도학습 습관 형성, 학교 성적 향상을 자연스럽게 담아낸 것이 특징이다.

광고 속 가사처럼 밀크T는 수학·영어·국어 등 교과별 기초학습과 심화학습은 물론, 학생 개개인의 수준을 분석한 AI 학습코스를 추천하며, 미래 교육에 대비한 초개인화 AI 학습 솔루션으로 자리매김했다.

특히 밀크T의 장점은 방대한 교육 콘텐츠에서 더 두드러진다. 3,700여 종의 교과서와 교재 기반 콘텐츠에 13종의 특허 기술과 2만 7천 건의 AI 학습 콘텐츠가 결합해 국어/영어/수학/사회/과학은 물론 독서 논술, 코딩 교육, 제2 외국어까지 업계 최다 수준의 학습 서비스를 제공한다.

지금까지 157만 명의 아이들이 밀크T 패드학습지를 체험했으며, 학습생 5명 중 4명이 재가입할 정도로 학부모 만족도가 높은 것으로 알려졌다. 실제로 작년 8월 한국갤럽조사연구소가 학부모 1,000명을 대상으로 진행한 ‘디지털학습 이용 행태 조사’에서 밀크티초등은 ▲정회원 수 1위 ▲신규 가입 수 1위 ▲재가입 수 1위 ▲브랜드 인지도 1위로 선정된 바 있다.

아울러 학부모들이 신뢰하는 또 하나의 이유는 전문적인 학습 관리다. 밀크T는 ‘자기주도학습 지도사’ 자격증을 100% 보유한 교육 전문가가 1:1 코칭을 제공하며, 아이 스스로 공부하는 습관을 형성하는 데 최적화된 관리 체계를 운영하고 있다.

한편 밀크T초등은 공식 홈페이지에서 ‘TV CF 온에어 기념 이벤트’를 진행한다. 12월 1일부터 1월 말까지 밀크T 무료체험 신청자에게 겨울방학 기간 실력을 끌어올려줄 푸짐한 선물을 마련했다.

△190만원 상당의 한샘 모션 데스크 풀세트 △온·오프라인에서 자유롭게 사용할 수 있는 교보문고 상품권 △ ‘어린이 수학동아’, ‘과학동아’를 무제한 이용 가능한 전자책 구독권 △최상위권 공부법을 담은 학습 전략서 등 겨울방학 학습을 위한 최대 혜택을 제공한다.

자녀의 공부 성향과 수준에 맞는 1등 공부법이 궁금하다면 밀크T초등 공식 홈페이지에서 무료 체험을 신청하면 된다. 무료체험 신청 시, 학습 코칭 전문가에게 일대일 맞춤 상담도 받을 수 있다.