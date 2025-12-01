“차 안에서 니치 향수 은은하게 퍼진다”… 불스원, ‘그라스 가죽 송풍구 방향제’ 출시

㈜불스원의 프리미엄 향기 브랜드 ‘그라스’가 차량 분위기를 한층 고급스럽게 완성하는 ‘그라스 가죽 송풍구 방향제’를 새롭게 출시한다고 1일 밝혔다.

이번에 새롭게 선보인 ‘그라스 가죽 송풍구 방향제’는 니치 향수에서 영감을 받은 깊은 향을 그대로 담았다. 일반적으로 사용되는 테라코타나 EVA 대비 우수한 성능을 가진 BEADAX 발향체를 적용해 발향력·내열성·지속력 전반에서 뛰어난 퍼포먼스를 구현했다. 고급 향수 브랜드와 동일한 프리미엄 소재를 사용해 한층 더 깊고 풍부한 향을 느낄 수 있다.

또한 나만의 분위기를 완성하는 ‘카테리어’ 아이템으로서 완성도를 더욱 높였다.

깊고 따뜻한 우디 노트에 앰버를 더해 농도 짙고 매혹적인 분위기를 원하는 분에게 적합한 ‘우드 앰버’, 라임과 허브의 조합으로 상쾌하고 깔끔한 이미지를 전달하는 ‘라임 바질’, 은은하고 포근한 파우더리 향으로 단정하고 부드러운 무드를 연출하는 ‘소프트 파우더’까지 취향에 맞춰 선택할 수 있는 3가지 라인업으로 구성됐다.

니치 향수 특유의 풍부한 레이어링을 느낄 수 있도록 최상급 에센셜 오일과 IFRA 가이드를 준수한 향료를 사용했다.

그라스 가죽 송풍구 방향제는 고급 가죽 소재로 제작해 차량 인테리어에 자연스럽게 스며드는 질감과 완성도를 갖췄다. 미니멀한 원형 디자인을 적용해 어떤 공간에도 조화롭게 어우러지는 인테리어 효과를 제공한다.

그라스 가죽 송풍구 방향제는 공식 온라인스토어 불스원몰을 비롯해 네이버 스마트스토어에서 만나볼 수 있다.

불스원 관계자는 “이번 신제품은 니치 향수 기반의 고급스럽고 우아한 향을 통해 고객들이 각자 추구하는 이미지와 분위기를 향으로 표현할 수 있도록 기획했다”며 “프리미엄 가죽 소재와 심플한 디자인 덕분에 차량 인테리어와도 깔끔하게 어우러지며, 단순한 방향제를 넘어 카테리어 아이템으로 자리 잡길 바란다”고 전했다.