친밀한 파트너 폭력 피해, 3년간 3.1%p 증가 [정책돋보기]

2024년 친밀한 파트너 폭력 경험률 19.2%

1년간 폭력 피해 40대 4.5%로 가장 높아

여성 5명 중 1명은 평생 친밀한 파트너로부터 폭력 피해를 한 번 이상 경험하는 것으로 나타났다. 직전 조사 때보다 폭력 피해 경험 비율이 증가해 관련 연구와 실효성 있는 피해자 보호 대책이 필요하단 지적이 나온다.

한국여성정책연구원이 ‘2025년 세계 여성폭력 추방주간’을 맞아 친밀한 관계 내 여성폭력의 실태와 대응 과제를 1일 발표했다. 해당 연구는 성평등가족부에서 실시한 2021년과 2024년 여성폭력 실태조사 결과를 바탕으로 했다.

분석 결과 2024년 친밀한 파트너로부터 신체적 폭력, 성적 폭력, 정서적 폭력, 경제적 폭력 및 통제(5개 유형) 피해를 평생 한 번 이상 경험했다고 응답한 비율은 19.2%로 2021년 (16.1%)보다 3.1%포인트 증가했다. 신체적·성적 폭력(2개 유형)에 대한 피해 경험률도 2021년 10.6%에서 2024년 14.0%로 3.4%포인트 증가했다.

신체적·성적 폭력 피해 경험률이 가장 높은 연령대는 40대였다. 1년간 친밀한 파트너에 의한 폭력 피해(5개 유형)는 40대 4.5%, 50대 4.4%, 60대 4.0%로 중장년층에서 두드러졌다. 1년간 1번 이상 경험한 폭력 피해 유형은 성적(52.4%), 정서적(44.4%), 신체적(16.2%), 통제(11.8%), 경제적 폭력(2.6%), 스토킹(2.4%) 순으로 집계됐다.

전·현 연인 관계에서 발생하는 폭력 피해 경험률도 늘었다. 평생 교제폭력 피해율은 2024년 6.4%로 2021년(5.0%)과 비교해 1.4%포인트 증가했다.

김효정 여성정책연구원 부연구위원은 “친밀한 관계 내 여성폭력이 꾸준히 증가하고 있다는 분석 결과는 여성의 안전이 사적인 관계 안에서도 충분히 보장되지 못하고 있음을 보여준다”고 지적했다. 그러면서 동거·비혼 관계 등 다양한 친밀 관계에서 발생하는 젠더 폭력 피해 사각지대 해소를 위한 법제 마련, 친밀한 관계 내 여성폭력 및 여성살해에 대한 국가 차원의 통계 시스템 구축, 여성폭력 통합 실태조사 추진을 제시했다.

김종숙 여성정책연구원 원장은 “교제, 동거, 비혼 등 다양한 형태의 친밀한 관계에서 발생하는 폭력까지 포함할 수 있도록 제도와 정책이 현실에 맞게 정비돼야 한다”고 밝혔다.