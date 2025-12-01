제로베이스원, 완전체로 2026년 3월까지 2개월 활동 연장

그룹 '제로베이스원'이 완전체로 활동 2개월 연장에 합의했다고 소속사 웨이크원이 1일 밝혔다.

웨이크원은 이날 공지를 통해 "이번 결정은 팀에 대한 깊은 애정과 제로즈(팬덤명)의 변함없는 큰 사랑에 진심으로 보답하고자 멤버들이 뜻을 모은 것"이라며 "내년 3월까지 완전체 활동을 이어갈 예정"이라고 전했다.

제로베이스원은 2023년 엠넷 오디션 프로그램 '보이즈 플래닛'으로 결성된 보이그룹이다. 리더 성한빈을 필두로 김지웅, 장하오, 리키, 김규빈, 한유진, 석매튜, 김태래, 박건욱 등 각기 다른 소속사에서 모인 9명의 멤버들로 구성됐다.

이들은 데뷔 앨범을 포함해 여섯 장의 앨범을 연속으로 밀리언셀러에 올려놓는 등 국내외에서 큰 인기를 누려왔다. 그러나 프로젝트 그룹인 만큼 당초 활동 기간을 2년 6개월로 정해두고 내년 1월 공식 해산할 예정이었다.

지난 9월 첫 정규앨범 쇼케이스에서 멤버들은 "최대한 많은 대화와 회의를 하면서 최선의 방향을 향해 이야기를 나누고 있다. 팬분들과 대중이 원하시는 선택을 하지 않을까 한다"고 밝혔다.

이번 2개월 연장 합의에 따라 제로베이스원은 내년 3월까지 활동을 이어가면서 월드투어 콘서트와 신보 발매를 진행할 예정이다. 다만 내년 3월 이후 일정에 대해선 언급하지 않았다.

웨이크원은 "감사한 마음을 음악과 무대로 전하기 위해, 멤버들이 한마음으로 앙코르 콘서트와 신보를 준비 중"이라며 "월드투어 '히어 앤 나우'(HERE&NOW) 앙코르 콘서트 및 신보 발매까지 진행할 계획"이라고 전했다.

