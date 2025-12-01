중국, 노년용품·스마트카 등 신규 소비 분야 확대 전망

사진 제공=CMG

중국 공업정보화부를 포함한 6개 부처가 최근 소비 수요와 공급 간의 적합성을 높여 소비를 촉진하는 새로운 방안을 발표했다. 이에 대해 중국 국무원신문판공실은 27일 브리핑을 열고 주요 내용을 설명했다.

브리핑에 따르면 중국 내 소비 시장에서는 노년용품, 스마트카, 웨어러블 등 여러 분야에서 새로운 수요가 빠르게 증가하며 소비 트렌드가 다양해지고 있다. 정부는 이번 방안이 내수 시장 확대와 소비 구조 개선에 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.

중국 정부는 향후 2년 안에 노년용품과 스마트 연결 자동차, 소비자 전자제품 등 세 가지 주요 분야에서 조(兆) 위안 규모(약 수백조 원대)의 소비 시장이 형성될 것으로 내다봤다. 또한 영유아용품, 스마트 웨어러블, 화장품, 피트니스 기구, 아웃도어 용품, 반려동물 용품, 민용 드론, 트렌디 토이, 보석 장신구, 전통문화 요소를 활용한 의류 등 10개 분야가 천억 위안대(약 19조 원 이상)의 소비 시장으로 성장할 가능성이 높다고 전망했다.

노년용품 시장은 대표적인 성장 분야로 꼽힌다. 중국의 노년용품 시장 규모는 2014년 2조 6000억 위안(약 494조 원)에서 2024년 5조 4000억 위안(약 1026조 원)으로 확대됐으며, 연평균 성장률은 7%를 웃돈다. 중국 내에서 ‘실버 경제’가 빠르게 확대되고 있음을 보여준다.

셰위안성(谢遠生) 공업정보화부 부부장은 건강한 생활에 대한 관심이 높아지면서 아웃도어·피트니스 관련 제품 수요가 증가했다고 밝혔다. 그는 특히 젊은 세대의 소비 성향과 맞물린 IP 기반 캐릭터 상품과 ‘트렌디 토이’가 세계적으로 빠르게 인기를 얻고 있다고 설명했다.

정부는 다양한 소비 분야에서 성장세가 이어질 경우 내수 시장의 탄력성과 활력도 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.

자료 제공: CMG