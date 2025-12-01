세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

신임 부산연구원장에 김영재 부산대 명예교수 임명

입력 : 2025-12-01 10:38:55
수정 : 2025-12-01 10:38:55
폰트 크게 폰트 작게
부산=오성택 기자 fivestar@segye.com
구글 네이버 유튜브

부산시는 제14대 부산연구원장에 김영재(65·사진) 부산대 경제학부 명예교수를 임명한다고 1일 밝혔다.

 

신임 김 원장은 부산대 경제학과 조교수 임용을 시작으로 20년 이상 부산대 교수로 재직하며, 경제통상 분야에서 폭넓은 연구 실적을 쌓아왔다. 지난 8월부터 부산대 경제학과 명예교수로 재직하며 강의와 연구를 이어 오고 있다. 또 부산경제진흥원 비상임이사, BNK부산은행 사외이사 등을 역임하며 학계뿐만 아니라 공공과 민간 분야를 아우르는 다양한 경험을 쌓았다.

 

이 같은 경험을 바탕으로 부산연구원을 이끌 수장으로 적임이라는 평가를 받았으며, 지난달 24일 부산시의회 인사청문회에서 적격 판정을 받았다. 김 신임 원장의 임기는 이날부터 2028년 11월 30일까지 3년이며, 부산의 ‘핵심 싱크탱크’ 부산연구원의 수장으로 부산을 위한 정책연구와 미래전략 수립을 진두지휘하게 된다.

 

김 원장은 “국내외적으로 인정받는 연구 전문성과 글로벌 협력 네트워크를 바탕으로 ‘글로벌 해양 허브 도시’를 위한 지적 토대를 마련할 것”이라며 “부산시민들이 신뢰하는 거점 정책연구기관으로 거듭나기 위해 혼신의 노력을 다하겠다”고 말했다.

오성택 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지