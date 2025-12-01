한국공항공사, 트립닷컴과 지방공항 활성화 업무협약 체결

한국공항공사가 지방공항 활성화를 위해 적극 나섰다.
한국공항공사는 지난달 28일 글로벌 여행 서비스 제공 업체인 ‘트립닷컴 그룹’과 지방공항 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 1일 밝혔다.
이번 협약을 통해 공사는 트립닷컴 그룹과 지방공항의 노선 홍보, 항공권 할인, 맞춤형 특집 페이지 운영 등 공동 마케팅을 실시해 인바운드 수요 확대와 지역관광 활성화 등에 나선다.
양 기관은 지방공항 노선과 지역 특성을 반영한 맞춤형 홍보활동의 일환으로 △항공권 특가 실시간 판매△지방공항 입국객 대상 숙박 할인 이벤트△인플루언서 협업 지역관광 릴레이를 함께 시행한다.
이날 협약식에 참석한 에디슨 첸 트립닷컴 그룹 부사장은 “한국을 찾는 여행객들이 매년 증가하는 만큼 지역관광에 대한 관심도 늘어가는 상황에서 한국공항공사와 협력하게 된 것을 기쁘게 생각한다”고 밝혔다.
허주희 한국공항공사 글로컬사업본부장은 “이번 협약으로 지방공항과 지역 모두 함께 성장하는 계기가 되길 바라며, 지속적인 지방공항 수요 창출을 통해 지역 균형발전에 기여하겠다”고 말했다.
한편, 김포·김해·제주·청주·대구·양양공항 등 6개 국제공항의 여객수는 올해 1월부터 10월까지 전년 동기 대비 170만명(14%) 증가한 1381만명을 기록하며 상승세를 보이고 있다. 특히 중국 노선은 한·중 무비자 제도 시행, 항공권 할인 프로모션 등으로 같은 기간 대비 67만명(21.4%) 증가했다.