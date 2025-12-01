'사랑꾼' 봉태규 "아내 하시시박과 합장 원해"

배우 봉태규가 사랑꾼 면모를 드러냈다.

지난달 30일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에는 봉태규가 게스트로 등장했다.

이날 서장훈은 봉태규에게 "다시 태어나도 아내와 결혼하고 싶고, 죽으면 아내와 함께 묻히고 싶다고 했다. 아내와 합장하고 싶다고 했는데 아내의 반응은 어떠냐"고 물었다.

봉태규는 "그러지 않았으면 좋겠다고 하더라. 너무 무섭다고 했다"고 답했다.

그러면서 "아내가 나보다 두 살 어리다. 그래서 내가 먼저 죽을 거 같아서 내 위로 덮어달라고 했다"고 말했다.

봉태규는 자녀들과의 일화도 공개했다. 그는 "아들이 11살, 딸이 8살인데 둘 다 나를 닮았다는 얘기를 싫어한다"고 밝혔다.

그는 "집에서 TV를 틀면 제 얼굴이 나오는데도 아이들이 제가 방송에 나오는 사람이라는 걸 잘 못 믿는다. '아빠가 정말 티비에 나오는게 맞느냐', '티비에는 잘생긴 사람들만 나오는데?'라며 의심하더라"고 털어놨다.

이어 둘째 딸의 반응을 소개하며 "학교를 가면 '봉태규다'라고 외친다. 지나가는 사람들이 한 걸 들은 후로 그렇다. 이제는 '봉태규 왜 왔어'라고 외치며 장난을 친다"고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 봉태규는 2015년 사진작가 하시시박과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

<뉴시스>