'솔로 데뷔 10주년' 태연, '과거'와 '미래'의 자신에게 '안녕'

"이 여정을 함께해줘서 늘 감사한 마음으로 노래해요. 이번 10주년을 계기로 더 좋은 모습 보여드릴게요."

그룹 '소녀시대' 멤버 겸 솔로가수 태연이 1일 오후 6시 솔로 데뷔 10주년 첫 컴필레이션 앨범 '파노라마 : 더 베스트 오브 태연(Panorama : The Best of TAEYEON)'을 발매한다.

신곡이자 타이틀곡 '인사(Panorama)'를 포함 태연이 그동안 선보인 수많은 곡 가운데 대표적인 시기와 장르로 선별한 총 24트랙이 실렸다. 지난 10년간의 활동을 한 폭의 파노라마로 만나볼 수 있는 셈이다. 다만 태연은 포함하지 못해서 아쉬운 곡으로 미니 3집의 수록곡 '서커스(Circus)'와 '섬싱 뉴(Something New)'를 꼽았다.

'인사'는 생동감 있는 피아노와 신시사이저, 강렬한 드럼 라인 위에 거칠게 몰아치는 기타 멜로디가 어우러진 팝 록(Pop Rock) 장르다.

소속사 SM엔터테인먼트는 "지난 시간과 앞으로 다가올 날들에 인사를 전하는 내용을 담은 가사와 섬세함과 파워풀함을 오가는 태연의 보컬이 깊은 울림과 카타르시스를 선사한다"고 전했다.

태연도 이날 SM을 통해 "과거의 나와 미래의 나에게 소중한 인사를 건네는 이야기예요. 팬들을 생각하며 탄생하게 된 곡"이라고 설명했다.

뮤직비디오는 사고로 기억을 잃은 태연이 우연히 자신과 닮은 소녀를 만나 즉흥 여행을 떠나며 꿈 같은 하루를 보내는 스토리를 로드 무비 형식으로 담았다.

또한 이번 앨범에는 모던 록밴드 '넬(NELL)'의 보컬 김종완이 태연을 위해 2025년 버전으로 새롭게 믹스한 '타임 랩스(Time Lapse)(2025 Mix)', 원곡을 재구성해 10년 만에 재탄생한 태연의 시그니처 곡 '아이(I)(Solo Ver.)', 오직 CD로만 감상할 수 있는 라이브 세션 버전의 '인사'(Panorama) (Live Studio Session) (CD Only)' 등도 실렸다.

태연은 '아이'의 재탄생에 대해 "너무 소중하기에 새로운 버전도 만들게 됐어요. 새로운 곡도 좋지만 기존 곡들이 갖고 있는 매력을 다른 시선으로도 표현해 보고 싶었다"고 전했다.

2007년 소녀시대로 데뷔한 태연은 보컬 유닛 '소녀시대-태티서' 활동과 OST 등을 통해 가창력을 뽐냈다. 2015년 10월 첫 솔로 앨범 '아이(I)'로 음원과 음반, 음악 프로그램 차트 1위를 휩쓴 이후 솔로로서도 입지를 굳혔다. 특히 그룹·솔로 모두 자격으로 '국내 콘서트업계 성지' 케이스포돔에서 오는 첫 여성 가수이기도 하다.

태연은 마지막으로 앞으로 맞이할 아티스트 태연의 또 다른 10년을 예상했다.

"더 편안해지고 더 행복해진 모습으로 사람들 앞에, 또는 나 스스로에게 더 당당한 모습일 것 같습니다."

<뉴시스>