“어려운 아이들 위해”…日관광객, 김해공항 모금함에 110만원 기부

김해국제공항 모금함에 일본인으로 추정되는 관광객이 110만원가량의 현금을 남긴 사실이 알려져 화제다.

대한적십자사 부산지사는 지난달 26일 공항 내 적십자 모금함을 개봉하는 과정에서 이 지폐 다발을 발견했다고 1일 밝혔다. 모금함은 국제선 출국장 등 총 7곳에 설치돼 있으며, 부산지사는 상·하반기 두 차례 정기적으로 모금함을 개함해 기부금을 집계한다.

대한적십자사 부산지사 제공

현금이 담긴 모금함은 국제선 출발장에 비치된 것으로, 일본어로 “한국 여행 정말 즐거웠다. 남은 돈은 어려운 아이들을 위해 써달라”라고 적힌 손편지가 함께 들어 있었다. 적십자사는 해당 글씨체와 내용으로 미뤄볼 때 일본인 여행객의 기부로 보고 있다.

부산지사 측은 “기부자의 신원을 알 수 없지만 그 마음만큼은 누구보다 따뜻했다”며 깊은 감사를 전했다. 기부된 금액은 국내외 긴급구호와 취약계층 지원 등 적십자 인도주의 사업에 사용될 예정이다.

구정회 대한적십자사 부산지사 회장은 “이름 없이 남겨진 선행이 감동을 주었다”며 “이런 기부는 도움을 필요로 하는 이웃들에게 큰 힘이 된다”고 말했다.

적십자사는 “국적을 가리지 않고 여행 중 남은 돈을 기부하는 사례가 점차 늘고 있다”고 덧붙였다.