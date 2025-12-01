다이나믹 듀오 10년 전 발매한 ‘AEAO’ 돌풍…왜?

다이나믹 듀오가 10여년 전에 발매한 ‘에아오(AEAO)’가 2023년 첫 역주행 이후 또다시 글로벌 차트에서 급부상하며 3년 연속 롱런 신드롬을 이어가고 있다.

1일 아메바컬쳐에 따르면 다이나믹 듀오가 2014년 발매한 ‘에아오’는 최근 각종 글로벌 음악 차트에서 순위를 올리고 있다.

11월 28일 기준 ‘에아오’는 세계 최대 음원 검색 플랫폼 샤잠(Shazam)에서 한국·태국·베트남·인도네시아·필리핀·일본·중국·싱가포르·말레이시아 등 아시아 9개국 톱 송 차트에 진입했다.

특히 태국에서는 단 하루 만에 71계단 반등한 85위를, 한국에서도 6계단 오른 89위를 기록하는 ‘재급부상’ 저력을 보였다.

또한 애플뮤직 힙합/랩 톱 송 차트에서도 아시아 11개국 차트에 진입했으며, 몰디브·부탄·말레이시아·태국 등 다수 지역에서 뚜렷한 상승세가 관측됐다.

특히 ‘에아오’는 스포티파이 단일 곡 누적 스트리밍 1억회를 돌파했다.

또한 2023년 발매된 ‘에아오’의 슬로우(Slowed·느림) 버전 음원의 월별(10월 30일~11월 26일 기준) 스트리밍 및 청취자 수가 동반 증가하는 등 리스너들의 꾸준한 호응을 얻고 있다.

2023년 자발적인 틱톡 챌린지를 시작으로 흥행에 불을 지핀 이 곡은, 올해 미국 NBA 농구 게임 최신작 ‘NBA 2K26’에 오리지널사운드트랙(OST)으로 삽입되기도 했다.

이는 NBA 2K16에 타이업된 이후 10년여 만의 재삽입으로, 한글 가사로 이뤄진 한국인 아티스트의 동일 곡이 두 차례나 NBA 2K 시리즈 사운드트랙에 삽입된 최초의 사례다.

이와 함께 엔하이픈, 하츠투하츠, 코르티스, 엔시티 드림(NCT DREAM), 제로베이스원, 보이넥스트도어, 르세라핌 등 수많은 K팝 아티스트들이 ‘에아오’ 챌린지에 동참하며 2차 챌린지 붐을 형성하고 있다.

한편, 다이나믹 듀오는 오는 20·21일 부산 벡스코 오디토리움, 24일 대구 엑스코 동관 4홀, 27일 광주 김대중컨벤션센터 다목적홀, 내년 1월 23∼25일 서울 장충체육관에서 단독 콘서트 ‘가끔씩 오래 보자’를 개최하고 관객들과 만난다.