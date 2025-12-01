[유통소식] 설화수, 퍼펙팅 베일 프라이머 & 틴티드 크림 출시 外

설화수는 신제품 ‘퍼펙팅 베일 프라이머’와 ‘퍼펙팅 틴티드 크림’을 출시, 메이크업 라인을 강화한다. 디아지오코리아는 위스키 8종으로 구성된 한정판 컬렉션 ‘2025 스페셜 릴리즈(Special Release 2025)’를 출시한다. JTI코리아는 글로벌 담배 브랜드 메비우스의 한정판 제품 메비우스 LSS 윈터 에디션 2종을 출시했다. 시몬스는 연말 시즌을 맞아 ‘엔드 오브 이어(End Of Year) 프로모션’을 전개한다.

◆ 아모레퍼시픽 설화수, 퍼펙팅 베일 프라이머 & 틴티드 크림 출시

설화수는 신제품 ‘퍼펙팅 베일 프라이머’와 ‘퍼펙팅 틴티드 크림’을 출시, 메이크업 라인을 강화할 방침이라고 1일 밝혔다.

이번 신제품은 편안한 통기성 메이크업을 구현해 피부 본연의 건강한 아름다움을 강조하는 것이 특징이다.

설화수 퍼펙팅 베일 프라이머는 피부의 모공과 결을 매끄럽게 다듬어 맑고 투명한 피부 톤을 만들어준다. 스킨케어 성분 비중이 85.36%에 이르는 이 제품은 통기성 메이크업 기술까지 결합되어 얇게 밀착되면서도 지속력 높은 메이크업이 가능하다. 사용 직후부터 55.7%의 모공 커버 효과[1]를 경험할 수 있으며, 가벼운 질감으로 부드럽게 펴 발리며 타고난 듯 자연스러운 피부 표현을 선사한다.

설화수 퍼펙팅 틴티드 크림은 피부 톤과 결을 정리하고, 결점까지 보정하는 데일리 내추럴 커버 크림이다. 아이보리, 베이지, 샌드, 앰버, 진저 등 총 5가지 컬러로 구성되어 다양한 피부 톤에 자연스럽게 어우러진다.

밀착력이 좋은 크림 제형이 피부를 부드럽게 코팅해 잡티를 커버하고, 끈적임이나 칙칙해지는 증상 없이 오래도록 깨끗한 광채를 유지한다. 78.83%에 이르는 스킨케어 성분 비중을 구현해 피부 수분량 증가 및 눈가 주름 개선 효과도 제공한다. 사용 직후부터 73.6%의 잡티 커버 효과[2]를 경험할 수 있다.

한편, 이번에 출시된 두 제품을 함께 사용할 경우 24시간 메이크업 효과 3.7% 증가 및 모공 면적 38.9% 감소[3]로 한층 더 매끄럽고 투명한 피부 표현이 가능하다.

설화수 퍼펙팅 베일 프라이머와 설화수 퍼펙팅 틴티드 크림은 아모레퍼시픽 공식 판매 채널에서 12월부터 만나볼 수 있으며, 2026년 3월부터 글로벌 시장에도 순차적으로 출시될 예정이다.

◆ 코오롱FnC, 몽골 업사이클 경연대회 성료

코오롱인더스트리FnC부문은 몽골 패션 전공 대학생을 대상으로 개최한 업사이클 의상 경연대회 ‘리패션 몽골리아(Re-Fashion Mongolia)’가 지난달 30일 심사와 방송 공개를 끝으로 성황리에 종료됐다고 1일 밝혔다.

리패션 몽골리아(Re-Fashion Mongolia)는 코오롱FnC가 몽골에서 진행하는 ‘KOICA IBS-ESG 이니셔티브’ 사업의 일환으로, 몽골 내 순환패션에 대한 인식 개선 및 패션 전공 학생 대상 지속 가능한 패션에 대한 경험을 제공하고자 기획됐다.

몽골 7개 대학에서 1팀당 3명씩 총 21인이 참가했으며 코오롱FnC는 몽골 민영 방송사 UBS 방송국과 협력해 의상 제작부터 심사까지 이번 경연의 전 과정을 지난달 27일부터 30일까지 4부작으로 방영했다.

경연은 두 가지 주제로 진행됐다. 재단 후 남는 원단 조각을 최소화하고 남은 조각을 장식으로 재배치하는 제로 웨이스트 설계 방식의 ‘제로 웨이스트 인 캐주얼(Zero Waste in Casual)’과 기존 의류 원단과 단추, 지퍼, 포켓 같은 부자재의 위치를 이동·재구성해 새로운 의상을 만드는 ‘베스트 디자인 오브 이매지네이션(Best Design of Imagination)’이라는 주제가 주어졌다.

참가 학생들은 코오롱FnC의 재고 의류와 몽골 내 빈티지 의류를 활용해 이틀 동안 주제별 1벌씩 총 2벌을 제작했다. 완성된 7개 팀의 업사이클 의상 14벌은 모델 착장과 함께 런웨이 방식으로 선보였으며 공개 심사로 평가됐다.

심사 위원으로는 코오롱FnC 크리에이티브 디렉터 김수정 상무, KOICA 몽골 사무소 김성애 부소장, 몽골 캐시미어 생산업체 고비(GOBI) 소속 디자이너, UBS 방송 관계자 등 총 4인이 참여했다.

1위는 몽골 전통의복에 현대식 드레스를 결합한 아방가르드 의상과, 청바지를 볼레로 스타일로 변형하고 후드 티셔츠에 일러스트를 그려 캐주얼 의상을 완성한 몽골과학기술대학교 팀이 차지했다.

1위를 수상한 팀에는 500만 투그릭(약 200만 원), 2등과 3등 팀에게는 각각 300만 투그릭(약 120만 원), 200만 투그릭(약 80만 원)의 상금이 지급됐다. 2위는 한몽폴리테크닉컬리지, 3위는 시티대학교 팀이 차례로 선정됐다.

대회 현장에서 심사를 맡은 김수정 상무는 “코오롱FnC는 ESG 경영을 기반으로 미래세대와 지구를 위한 방향성을 디자인하우스에서 끊임없이 고민하고 있다. 미래산업에서 가장 중요하게 생각하는 지속가능성, 그중에서 폐의류의 업사이클은 디자인 영역에서 중요하게 생각하는 부분이다”라며 “몽골에서 리패션이라는 이름으로 경연대회를 개최한 것은 큰 의의가 있으며 이번 경연대회 심사를 하면서 몽골 학생들이 지구의 환경을 위해 고민하고 심미적으로 풀어낸 작품을 통해 많은 영감을 얻었다”라고 전했다.

◆ 오설록, 2025 홀리데이 ‘시그니처 밀크티 컬렉션’ 출시

아모레퍼시픽은 오설록이 연말을 맞아 ‘시그니처 밀크티 컬렉션’을 출시한다고 1일 밝혔다.

일러스트레이터 이한 작가와 함께한 이번 컬렉션은 2026년 ‘붉은 말의 해’를 앞두고 제주의 밤하늘과 차밭을 모티프로 한 콘셉트의 서정적인 무드로 디자인했다.

구성에는 △제주 말차 밀크티 △제주 호지차 밀크티 △얼그레이 밀크티 △제주 말차 오트 블렌드까지 총 4종의 인기 밀크티와 전동차선을 포함했다. 오설록의 밀크티는 우유 없이 물만으로도 간편하게 완성해 깊고 진한 차의 풍미와 은은한 단맛, 부드러운 텍스처로 언제 어디서나 부담 없이 즐길 수 있다.

지난 11월 출시된 ‘제주 말차 오트 블렌드’는 비건 및 헬시플레저 트렌드를 반영해 우유 대신 오트·아몬드·콩 등의 식물성 원료를 배합한 제품으로, 유제품을 섭취하지 못하는 소비자들 사이에서 높은 인기를 얻고 있다. 말차에 이어 주목받고 있는 호지차를 활용한 ‘제주 호지차 밀크티’ 역시 고소한 풍미와 말차 밀크티 대비 낮은 카페인 함량으로 빠르게 입소문을 타고 있다. ‘제주 말차 밀크티’는 지난해 출시 이후 오설록 밀크티 카테고리 내 베스트셀러로 등극했으며, ‘얼그레이 밀크티’ 역시 오설록의 대표 밀크티 라인업으로 자리잡고 있다.

오설록 공식 직영몰에서는 12월 한 달간 다양한 홀리데이 프로모션을 진행한다. 최대 20% 할인과 홀리데이 트라이얼 키트 및 파티팩 등의 사은품을 구매 금액대별로 제공하고, 12월 8일부터 22일까지 매주 월·수·금 진행되는 특가 프로모션에서는 최대 40% 할인 혜택을 받아볼 수 있다.

시그니처 밀크티 컬렉션은 오설록 직영몰과 주요 온라인몰, 제주 티뮤지엄 및 티하우스, 전국 백화점 티샵 등 주요 채널에서 만나볼 수 있다.

◆ 디아지오코리아, ‘2025 스페셜 릴리즈’ 한정판 위스키 8종 출시

디아지오코리아는 위스키 8종으로 구성된 한정판 컬렉션 ‘2025 스페셜 릴리즈(Special Release 2025)’를 출시한다고 1일 밝혔다.

디아지오는 2001년부터 수십 년간 이어온 장인 정신과 열정을 바탕으로 매해 한정판 ‘스페셜 릴리즈’를 출시해왔다. 한정된 수량으로 제작되는 스페셜 릴리즈는 기존 제품에서는 시도되지 않던 실험적인 캐스크 조합과 독특한 풍미가 특징이다. 이 같은 독창성 때문에, 새로운 경험을 추구하는 위스키 애호가와 소비자들 사이에서 매년 높은 기대와 만족을 얻고 있다.

올해 스페셜 릴리즈는 창의적인 실험정신으로 위스키의 가능성을 재정의하고 전통의 경계를 확장한다는 취지를 담아 ‘호라이즌 언바운드(Horizons Unbound)’를 테마로 정했다.

이번 컬렉션은 멕시코 메즈칼 캐스크와 셰리 캐스크에서 숙성한 ▲싱글톤 글렌 오드 17년, 화산암으로 토스팅한 아메리칸 오크 캐스크에서 피니시한 ▲탈리스커 14년, 페드로 히메네스와 올로로소로 시즈닝된 유러피안 오크 캐스크에서 숙성한 ▲라가불린 12년, 버번 캐스크 숙성해 달콤함이 느껴지는 ▲오반 12년을 포함해 스페인산 엑스 셰리 캐스크에서 21년간 장기 숙성한 ▲달유인 21년, 리필 캐스크와 리주버네이티드 캐스크에서 숙성해 식전주로 적합한 ▲로즈아일 14년, ‘파인애플 컷’을 더해 숙성한 ▲클라이넬리쉬 18년, 몰티드 라이와 보리를 혼합해 증류한 후, 엑스 버번 캐스크에서 숙성한 ▲티니닉 8년으로 구성됐다.

이번 컬렉션에서 실험성이 가장 돋보이는 제품은 단연 ‘싱글톤 글렌 오드 17년’이다. 싱글톤 글렌 오드 17년은 메즈칼 캐스크에서 피니시한 위스키와 세컨드 필 스페인 셰리 캐스크에서 숙성한 위스키가 조합된 독특한 제품이다. 싱글톤을 상징하는 은은한 과일 풍미와 메즈칼의 허브 풍미가 공존해 이전에는 경험해보지 못한 신선한 위스키 경험을 제공한다.

피트 위스키의 대명사인 탈리스커는 특별한 스토리가 담긴 ‘탈리스커 14년’을 선보인다. 탈리스커는 증류소가 위치한 스카이 섬의 화산암으로 토스팅한 아메리칸 오크 캐스크에서 피니시한 위스키와 버번 캐스크 숙성을 거친 위스키를 조합했다. 이를 통해 탈리스커가 담고 있는 거친 바다의 풍미와 부드러운 달콤한 풍미를 하나의 위스키에 담아내는데 성공했다.

클라이넬리쉬 18년은 증류 초기 단계에서 추출된, 일명 ‘파인애플 컷’을 첨가해 숙성한 제품이다. 파인애플 컷은 이름 그대로 달콤한 열대 과일의 풍미가 강한 것이 특징이며, 이를 통해 클라이넬리쉬 특유의 열대 과일향이 극대화된 위스키가 탄생했다.

올해 컬렉션에는 기존에는 구하기 힘들었던 희귀한 원액들도 포함됐다. 가장 눈길을 끄는 제품은 ‘달유인 21년’이다. 달유인 증류소에 생산되는 원액 대부분은 조니워커 블렌딩에 사용되어 싱글몰트로는 즐기기 어려웠다. 달유인은 이번 스페셜 릴리즈를 위해 스페인 엑스 셰리 캐스크에서 21년간 장기 숙성된 원액을 선별, 달콤한 건과일과 구운 사과의 풍미를 부드러운 스파이시함으로 마무리한 매혹적인 위스키를 선보인다.

정동혁 디아지오코리아 마케팅 상무는 “‘스페셜 릴리즈 2025’는 ‘스카치 위스키’라는 고전적인 정의에서 탈피해 혁신과 참신함으로 가득 찬 특별한 컬렉션이다”라며 “전에 없던 위스키 경험을 선사하겠다는 디아지오의 목표를 그대로 구현한 한정판 위스키로 연말을 특별하게 만들어 보시기를 제안한다”고 말했다.

◆ 아영FBC, '디아블로 붉은 말의 해 도깨비 에디션' 선보여

아영FBC는 2026년 ‘붉은 말의 해(丙午年)’를 기념해 ‘디아블로 붉은 말의 해 도깨비 에디션’을 출시한다고 1일 밝혔다.

이번 에디션은 한국 시장을 위해 매년 단독 선보여 온 ‘도깨비(2021)–청룡(2024)–청사(2025)’ 시리즈의 네 번째 한정판으로 디아블로 브랜드 스토리를 한국적으로 재해석한 리미티드 컬렉션이다.

디아블로 붉은 말의 해 도깨비 에디션은 병 디자인부터 강렬한 에너지를 전한다. 붉은 말을 수묵화의 터치로 표현하고 그 위에 도깨비의 얼굴과 불꽃의 형상을 중첩시켜 전통과 현대 미감을 동시에 구현했다. 붓의 번짐처럼 흩날리는 붉은색과 청록빛의 대비는 열정과 자유를 상징하는 붉은 말의 기운을 형상화하며 병 중앙의 도깨비 엠블럼은 수호와 행운의 의미를 담고 있다. 전체적인 디자인은 한국화 한 폭을 연상시키는 예술적 감각으로 완성됐다.

‘디아블로’는 ‘와인창고를 지키는 악마’라는 전설적 스토리를 기반으로 한국의 수호신 ‘도깨비’와의 상징적 만남을 통해 새로운 문화적 세계관을 확장해왔다.

디아블로 붉은 말의 해 도깨비 에디션은 칠레 센트럴 밸리 지역의 선별된 카베르네 소비뇽 포도로 만들어진다. 짙은 레드 루비 컬러를 띠며 진한 체리와 자두, 블랙커런트의 풍부한 향을 느낄 수 있다. 은은한 토스트와 커피 아로마가 어우러져 부드러운 타닌과 긴 여운을 남긴다.

매해 선보여온 도깨비 에디션이지만, 올해 반응은 특히 두드러진다. 전 세계적으로 K-컬처가 주목받으며 한국적 미학과 스토리에 대한 관심이 어느 때보다 높아졌고 이번 에디션 역시 이러한 흐름과 맞물려 출시 전부터 높은 기대감을 모으고 있다. 특히 ‘한국 전용 디자인’이라는 차별화된 요소가 글로벌 트렌드와 부합해 디아블로가 한국 시장에서 구축해온 문화적 존재감을 한층 강화하는 계기가 되고 있다.

특히 이번 에디션은 영국 출신의 세계적 와인 평론가 Tim Atkin(MW)으로부터 91점을 획득하고, ‘Best in Class Cabernet Sauvignon’으로 선정된 2023년 빈티지를 사용해 제작됐다. 디자인적 매력은 물론, 국제적으로 검증된 품질을 바탕으로 소비자들의 관심과 기대를 한층 더 끌어올리고 있다

아영FBC 관계자는 “매년 한국 소비자만을 위한 한정판을 통해 디아블로의 문화적 가치를 확장해 나가고 있다”며 “붉은 말의 해를 상징하는 이번 에디션과 함께 새로운 한 해의 열정과 행운을 나누시길 바란다”고 말했다.

◆ JTI코리아, ‘메비우스 LSS 윈터 에디션’ 2종 출시

JTI코리아는 글로벌 담배 브랜드 메비우스의 한정판 제품 메비우스 LSS 윈터 에디션 2종을 출시했다고 1일 밝혔다.

메비우스 LSS 윈드 블루 3㎎과 메비우스 LSS 원 1㎎ 팩 디자인에 겨울 감성을 담은 것이 특징이다. 차분한 하늘색 및 하얀색 배경에 눈꽃송이를 연상시키는 감각적인 패턴을 더해 겨울 풍경을 시각적으로 표현했다.

메비우스 LSS 라인은 공기 중의 담배 냄새를 줄여주는 'LSS'(Less Smoke Smell) 기술이 적용된 제품군이다. 담뱃갑에 항균 코팅이 적용돼 담뱃갑을 위생적으로 유지할 수 있다.

◆ 시몬스 침대, 연말 ‘엔드 오브 이어 프로모션’ 전개

시몬스는 연말 시즌을 맞아 ‘엔드 오브 이어(End Of Year) 프로모션’을 전개한다고 1일 밝혔다.

이번 프로모션을 통해 고객들은 크리스마스 및 새해를 앞두고 ‘프리미엄 침대의 대명사’인 시몬스의 대표 매트리스 컬렉션 ‘뷰티레스트’와 최상위 라인 ‘뷰티레스트 블랙’ 등을 합리적인 가격에 마련할 수 있게 됐다.

가격 할인 혜택 외에 푸짐한 사은품도 마련했다. ▲500만 원 이상 구매 시 매트리스 커버 1개와 룸 스프레이 ▲800만 원 이상 구매 시 매트리스 커버 1개와 화이트 컬렉션 루밀라 침구세트, 룸 스프레이 등을 선물한다.

‘뷰티레스트 블랙’ 구매 시에는 올 시즌 구스 듀벳과 디퓨저 등을 증정한다. 모든 사은품은 한정 수량으로 선착순 증정하며, 조기에 소진될 수 있다.

시몬스는 프로모션 기간 중 모든 매장에서 결제 금액에 상관없이 구매 고객 전원에게 ‘프리미엄 배송 서비스’를 무료로 제공하며, 매주 수요일에는 맞벌이 부부나 1인 가구 직장인 등을 위해 퇴근 후 침대를 받을 수 있는 ‘이브닝 배송’ 서비스를 운영한다.

◆ 에이스침대, ‘이상한 나라의 과학 콘서트’ 유튜브 영상 공개

에이스침대(대표 안성호)가 과학 크리에이터 궤도와 코미디언 김원훈이 함께한 ‘이상한 나라의 과학 콘서트’ 유튜브 영상 1부를 공개했다.

이번 영상은 TV CF ‘이상한 과학의 나라 ACE’의 세계관을 확장한 예능형 토크쇼로, 지난 11월 오프라인 행사를 바탕으로 제작됐다. 메인 MC 궤도와 코미디언 김원훈이 관객들과 직접 소통하며 대중들에게 생소한 수면 과학 개념을 위트 있게 소개한다.

궤도는 CF 세계관 속에서 평생을 연구에 매진한 ‘수면 과학 연구소장’ 콘셉트를 맡아 숙면과 관련된 다양한 과학적 화두를 제시한다. 야근과 업무에 시달리는 현대인의 모습을 반영한 ‘프로불면러’ 김원훈은 현실적인 질문과 생활 밀착형 유머를 더하며 숙면 원리를 함께 짚어 나간다.

이번에 공개된 1부 ‘꿈은 양자역학이다’ 편은 수면의 세계를 양자역학 관점에서 설명하며 시청자들의 지적 호기심을 자극한다. 예를 들어, 잠들어 있으면서도 의식이 남아 있는 ‘수면 중첩 상태’를 ‘슈뢰딩거의 고양이 사고 실험’, ‘불확정성의 원리’에 기반해 해석하는 등 난해한 과학적 개념을 대중이 쉽게 이해하도록 풀어냈다.

수면을 주제로 한 흥미로운 게임 코너도 함께 만나볼 수 있다. 직접 두 가지 선택지 중 선호하는 수면 습관을 통해 개인의 수면 성향을 확인하는 ‘수면 밸런스 게임’, 일상 속 수면 아이템을 토너먼트 방식으로 비교 선정하는 ‘천하제일! 수면 아이템 월드컵’ 등을 통해 콘텐츠 구성에 재미를 더했다.

최근 에이스침대는 브랜드 메시지 ‘침대=과학’을 더 알기 쉽게 전달하기 위해 고객과의 커뮤니케이션 방식을 지속적으로 넓혀가는 중이다. 신규 디지털 캠페인과 TV CF, 인플루언서 협업, 오프라인 컨셉존 등 다양한 채널을 통해 콘텐츠를 공개해 왔다. 지난 8월에는 궤도, 허성범과 함께한 이색 숙면 솔루션 토크쇼 ‘숙면 연구쇼’도 선보였다.

이번 ‘이상한 나라의 과학 콘서트’는 현재 1부가 먼저 공개된 상태이며, 2부 영상은 내년 초 공개된다. 자세한 내용은 에이스침대 공식 유튜브와 인스타그램 등 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

에이스침대 관계자는 “이번 토크쇼는 TV CF 세계관을 기반으로 수면과 관련된 과학적 화두를 쉽고 친근하게 전달하고자 기획한 지식 예능 콘텐츠”라며 “앞으로도 세계관을 더욱 깊게 경험할 수 있는 후속 콘텐츠가 이어질 예정”이라고 전했다.