[재미로 보는 오늘의 운세] 12월 2일 (화요일) 오늘 술 마시면 안 되는 띠는?

96년생 지금같이 건강을 유지함이 좋겠다. 84년생 하는 일에 싫증이 오고 변동심이 온다. 72년생 기회를 얻기는 어렵고 놓치기는 쉽다. 60년생 소득이 생기니 부러울 게 없다. 48년생 소탐대실 욕심은 금물이다. 36년생 작은 일에도 만족스러움 느낀다.

97년생 현재의 일은 오랜 버티는 것이 어렵다. 85년생 과도한 음주는 삼가하자. 73년생 동료와 합심하여 추진하면 성사된다. 61년생 적당하게 베풀면 후에 길하다. 49년생 장사는 행운이나 불운에 좌우된다. 37년생 갑갑하니 마음 비우고 밖으로 나가자.

98년생 자신을 낮추는 일이 쉽지는 않는 일이다. 86년생 직장동료와 원만하게 하라. 74년생 자동차매매 소개업 여행업은 광고에 성과가 있다. 62년생 윗사람에게 금전부탁하면 풀린다. 50년생 정신적 학문을 연구하는 운이다. 38년생 병주고 약주지 말자.

99년생 풍족한 것을 보고도 그것을 느끼지 못한다. 87년생 멀리서 좋은 소식이 온다. 75년생 행동에 기지와 순발력이 빛나게 된다. 63년생 자영업자는 성과가 크다. 51년생 가정적으로 불안정해질 수 있다. 39년생 환자는 서남방에서 의사를 찾아라.

00년생 어떠한 경우에도 감정을 앞세우지 말 것. 88년생 경쟁관계는 되도록 피하자. 76년생 궁지에 몰릴 수 있으니 주의하라. 64년생 지나친 혁신은 오히려 손해가 된다. 52년생 매사에 장담해서는 안 된다. 40년생 남서쪽으로 움직이는 것은 피하자. 28년생 사소한 것에 큰 의미를 부여하지 말라

01년생 책임 있는 직책 맡거나 자리 안정 됨. 89년생 일을 대충 덮어두지 말자. 77년생 경쟁에 당당하게 맞서 나가길 바란다. 65년생 운수업 택배업 대리업은 광고에 성과가 있다. 53년생 하루살이 일에 만족해서는 안된다. 41년생 피차 해가될 일은 조심하자. 29년생 윗사람의 조언을 따르면 대길하다.

02년생 조금 부족한 것은 기도로서 채워 보라. 90년생 누군가가 나에게 감동을 준다. 78년생 마음을 다스리면서 때를 기다려라. 66년생 마음의 준비가 부족한 탓이다. 54년생 땀을 흘리는 것이 여러모로 이롭다. 42년생 마음을 열고 많은 사람 의견을 듣자. 30년생 생각지 않은 일로 마음 상할 수 있다.

03년생 먼저 베풀면 행운 따름. 91년생 충분히 생각한 후에 결정하라. 79년생 성격이 급한 사람은 대체로 정직하다. 67년생 적당히 살펴가며 소비하라. 55년생 논쟁에 휘말리면 자신만 피곤하다. 43년생 멀리 이동할 일이 생긴다. 31년생 독자적으로 움직이는 것은 되도록 삼가라.

04년생 어울려서 독볼 일 없다. 92년생 주변에 좋은 운이 가득하다. 80년생 목표점이 정해지면 주저하지 말자. 68년생 휴대폰 전자제품 통신업은 광고에 성과가 있다. 56년생 친한 사람과 금전문제로 다툰다. 44년생 강한 것은 부러진다는 말을 인지하자. 32년생 욕심만 내지 않으면 손쉽게 얻을 수 있다.

05년생 분수에 맞게 행동하라. 93년생 즐거움이 가정 안에 있다. 81년생 감각으로 일을 처리하지 말자. 69년생 이성으로 유흥비 지출이 많다. 57년생 마음의 평정을 찾지 못하다. 45년생 자신의 위치를 지키는 것이 좋겠다. 33년생 득보다 실이 많으니 안타깝다

06년생 애정문제에 관심을 가져야 탈이 없다. 94년생 고대하던 일이 이루어진다. 82년생 잡끼도 습관이 되면 매우 곤란하다. 70년생 청색,회색을 입으면 이성에 성공한다. 58년생 동문서답하는 사람 때문에 답답하다. 46년생 안정된 모습을 갖추길 바란다. 34년생 포기하지 말고 밀고 나가라.

95년생 노력한 만큼의 성과가 따른다. 83년생 좋은 만남은 서북방에 있다. 71년생 전기 전자 보석상 휴대폰점은 광고에 성과가 있다. 59년생 상대를 예측하기가 쉽지 않다. 47년생 먼 곳에서 희소식이 온다. 35년생 노력에 보상은 자신이 모습이 변해 간다.

