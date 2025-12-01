싸이노스, SiC 세정 기술로 티씨케이 ‘2025 BEST SUPPLIER’ 선정

사진=㈜싸이노스 제공

SiC 소재 기반 반도체 장비용 부품을 제조하는 주식회사 티씨케이(TCK, Tokai Carbon Korea)는 우수 협력업체들과 함께 2025년을 기념하는 행사를 개최하고, ‘2025 BEST SUPPLIER’로 ㈜싸이노스(CINOS)를 선정했다.

㈜싸이노스는 2002년 설립된 반도체 장비 부품 초정밀 세정·코팅 전문기업으로, 약 23년간 축적된 기술력을 바탕으로 지난 10여 년 동안 티씨케이와 안정적인 협력 관계를 유지하며 성장을 이어온 기업이다.

해당 기업은 SiC 소재 부품 개발 초기 단계부터 세정 기술을 연구·개발해 왔으며, SiC 특화 세정 기술을 구축하고 특허 등록을 마치며 관련 분야에서의 기술적 기반을 더욱 강화해왔다. 또한 현재는 1.4nm 초미세 공정(Node) 대응 세정 기술과 복잡한 구조의 SiC 부품까지 처리할 수 있는 기술력을 보유하고 있다.

㈜싸이노스 조승준 대표이사는 “‘2025 BEST SUPPLIER’ 수상은 오랜 기간 양사가 쌓아온 신뢰와 협력의 결과”라며, “앞으로도 반도체 장비 부품 세정 전문기업으로서 초격차 이미지를 더욱 견고히 하기 위해 지속적인 기술 개발과 투자를 이어가고, 고객사와의 협력 관계를 더욱 강화해 나가겠다”고 전했다.

한편, 싸이노스는 세정–코팅–밸브 솔루션을 포함한 기술 역량을 기반으로 글로벌 공급망 확대에도 나서고 있다. 2013년 중국 시안 제1공장과 2021년 제2공장을 설립해 중국 내 생산 기반을 마련했으며, 2026년에는 미국 텍사스 테일러(Taylor)에 신규 공장을 완공할 계획이다. 이를 통해 싸이노스는 주요 반도체 클러스터 접근성을 높이고, 글로벌 고객사에 통합 솔루션을 제공하는 기업을 목표로 하고 있다.