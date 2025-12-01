폴스타, 전국 폴스타 전시장서 겨울 캠페인 진행

사진=폴스타코리아 제공

스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타(Polestar)가 겨울 시즌을 맞아 오늘부터 두 달간 전국 폴스타 스페이스(Polestar Space)에서 ‘렛 잇 스노우(Let it Snow)’ 겨울 캠페인을 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 캠페인은 겨울 테마 전시를 통해 스칸디나비안 감성과 북극권 환경에서 완성된 폴스타의 매력과 가치를 고객들이 경험할 수 있도록 마련했다.

이에 서울과 스타필드 하남, 수원, 부산, 그리고 광주 등 전국 폴스타 스페이스는 겨울 분위기를 미니멀하게 표현한 윈도우 데코와 더불어, 스키와 루프랙 등으로 겨울 레포츠 테마를 적용한 폴스타 4(Polestar 4)를 전시한다.

캠페인 기간 내 신규 계약 고객 5명을 추첨해 출고 완료 시 툴레 상품권 100만 원권을 증정한다. 겨울 레포츠 뿐만 아니라, 다양한 레저 활동을 즐길 수 있도록 해당 혜택을 마련했다.

고객들이 참여할 수 있는 다양한 이벤트도 마련했다. 행사 기간 내 첫눈 오는 날 시승 완료 고객 모두에게 커피 기프티콘을 제공한다. 또한, 렛 잇 스노우 캠페인 타이틀 및 겨울 레포츠 테마가 적용된 폴스타 4차량을 촬영해 인스타그램에 업로드한 고객 중 추첨을 통해 매월 5명에게 폴스타 더플백, 20명에게 폴스타 캐시미어 비니를 제공할 계획이다.

한편, 폴스타 4는 ▲최대 511km(싱글모터 기준)의 1회 충전 주행거리 ▲정지 상태에서 시속 100km까지 3.8초 만에 도달하는 544마력 듀얼모터 성능 ▲2,999mm 휠베이스의 넓은 실내공간 ▲통합형 T맵 인포테인먼트 시스템 ▲첨단 주행 보조(ADAS) ▲파일럿 팩 포함 6,690만 원(VAT 포함, 보조금 미적용)부터 시작하는 가격 경쟁력을 갖춘 모델이다.