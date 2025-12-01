'르세라핌 탈퇴' 김가람 근황…한층 성숙해진 모습

학교 폭력 시비로 그룹 '르세라핌'에서 탈퇴했던 김가람이 새 근황을 전했다.

김가람은 1일 소셜미디어에 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 별다른 글은 남기지 않았지만, 오랜만에 전한 근황에 팬들의 관심이 쏠렸다.

사진 속 김가람은 오프숄더 니트에 블랙 스커트를 매치해 청순하면서도 성숙한 분위기를 자아냈다. 야외를 배경으로 한 컷에서는 몽환적인 무드도 풍겼다.

김가람은 르세라핌 탈퇴 3년여 만인 올해 5월 SNS를 개설하고 거울 셀카 등을 올리며 일상을 간간이 공유해 왔다.

6월에는 김가람이 신생 기획사와 전속계약을 논의 중이라는 보도가 나오며 연예계 복귀설이 제기됐다. 그러나 해당 기획사 측은 보도 내용은 사실무근이라는 입장을 내고 영입설을 일축했다.

김가람은 2022년 르세라핌 데뷔 티저 공개 직후 과거 학폭 의혹에 휩싸였다. 논란이 이어지자 데뷔 19일 만에 활동을 중단했고, 그해 7월 소속사 하이브(쏘스뮤직)와 전속계약을 해지하면서 팀에서 탈퇴했다.

이후 그는 지인의 소셜미디어를 통해 "누군가를 때리거나 폭력을 가한 적은 단 한 번도 없다. 강제전학을 당한 적도 없다. 술과 담배를 한 적도 없다. 누군가를 괴롭히고 왕따를 시킨 적도 없다. 저는 그냥 일반적인 학생이었다"고 직접 해명 메시지를 전했다.

김가람은 현재 건국대학교 매체연기과에 재학 중인 것으로 알려졌다.

