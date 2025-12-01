서울창업허브 공덕, ‘2025 데모데이’ 성료…스타트업 실질 성과 도출

서울시와 서울경제진흥원이 운영하는 서울창업허브 공덕은 지난달 26일 서울창업허브 공덕 10층 대강당에서 ‘2025 서울창업허브 공덕 데모데이’를 개최했다고 1일 밝혔다. 서울경제진흥원 제공

서울시와 서울경제진흥원이 운영하는 서울창업허브 공덕은 지난달 26일 서울창업허브 공덕 10층 대강당에서 ‘2025 서울창업허브 공덕 데모데이’를 개최했다고 1일 밝혔다.

서울창업허브 공덕의 올 한 해 우수 입주기업을 소개하는 IR 피칭 행사다. 입주기업의 사업화 촉진과 투자 유치, 후속 성장 단계로의 진입을 지원하기 위해 마련됐다.

이번 행사에서는 서면과 발표 평가를 거쳐 매니패스트, 한국교육파트너스, 업사이트가 우수 기업으로 선정됐다.

대상인 1위 매니패스트는 상금 300만원을 받았고, 한국교육파트너스와 업사이트는 각각 우수상(200만원)과 장려상(100만원)을 받았다.

이들 기업에는 기업 홍보영상 제작 지원 혜택이 제공되며, 1위 기업은 이달 열리는 ‘2025 서울창업허브 파트너스 리그’에서 후속 투자와 네트워크 확장 기회를 이어가게 된다.

아울러 현장에서는 협업우수사례 발표와 우수 졸업기업 창업 등 다양한 네트워킹 프로그램도 함께 운영됐다.

서울경제진흥원 김종우 본부장은 “유망 스타트업의 성장 사다리를 지속적으로 확장해 나가겠다”고 말했다.