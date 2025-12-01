[인사] 교보증권 외

교보증권 ◆승진 <지점장> △여의도지점 김백준 △서초금융센터 안남희 △분당지점 이기준 △안산지점 박민규 △대구금융센터 황성훈



GC(녹십자홀딩스)그룹 ◆대표이사 내정 △김연근 GC녹십자MS 대표이사 겸 진스랩 대표이사 ◆보직 변경 △우병호 GC녹십자의료재단/GC녹십자아이메드 재단사무국장 겸 GC녹십자의료재단 행정부원장 △신웅 GC녹십자 운영총괄부문장 △박천보 GC녹십자 운영총괄부문 QM실장 ◆승진 △기창석 GC지놈 대표이사(E4) △김중수 GC 업무지원실장(E2) △신수경 GC녹십자 R&D부문 의학본부장(E2) △박형준 GC녹십자 운영총괄부문 Ochang Plant 본부장(E2) ◆신규 선임(E1) △손석우 GC녹십자 운영총괄부문 Engineering Innovation & Project Management팀 소속 선임전문위원 △홍정운 GC녹십자 R&D부문 R&D QM Unit장 △오상수 GC녹십자웰빙 경영관리실장 △박동환 GC녹십자웰빙 생산본부장 △임호용 GC Cell 연구본부장 △박선희 GC녹십자MS 연구소장 △정상훈 GC지놈 경영관리실장 △김준혁 유비케어 병원사업본부장 △백성환 유비케어 약국사업본부장



대보그룹 ◆대보정보통신 임원 승진 △상무 오익환 이성진



코웨이 ◆상무 승진 △IT서비스센터장 김영진 △말레이시아법인장 정은식 ◆신규 상무보 선임 △CL사업실장 김기수 △사업관리실장 문석환 △워터개발1실장 박정철 △비렉스사업실장 임성근 △글로벌전략실장 조제석



호반그룹 ◆호반그룹 승진 △부사장 김민성 △상무보 민병규 ◆호반건설 승진 △상무보 서완석 △이사 노정기 ◆호반산업 승진 △상무보 정남권 △이사 강한진 ◆대한전선 승진 △전무 이춘원 △상무 김응서 백승 △상무보 강성중 김도영 민경욱 이정현 △이사 박경환 정홍철 주성우 ◆호반프라퍼티 승진 △상무보 박재신 ◆삼성금거래소 승진 △부사장 최은주 △전무 이영만 △상무보 이남석 △이사 이제명 ◆대아청과 승진 △이사 김용한 ◆코너스톤투자파트너스 승진 △상무 이진욱 △이사 정은경



한국일보 ◆논설위원실 △논설위원 이왕구 ◆뉴스룸국 △신문총괄부문장 고찬유 △정치국제사회부문장 박석원 △경제산업문화부문장 박상준 △온라인총괄부문장 정상원 △편집디렉터 김도상 △편집위원 이직 △종합편집부장 박선영 △편집1부장 성시영 △편집2부장 김소연 △신문에디터 김기중 △〃 윤태석 △사회부장 남상욱 △사회정책부장 유대근 △전국부장 강지원 △산업1부장 임소형 △산업2부장 김창훈 △문화부장 이훈성 △스포츠부장 강주형 △스포츠부 선임기자 성환희 △멀티미디어부장 홍인기 △멀티미디어부 선임기자 류효진