‘팝 새 역사’ 스트레이 키즈… ‘빌보드200’ 8연속 1위

신보 ‘두 잇’, 7장 앨범 이어 정상

빌보드 최초… K팝 가수 중 최다

그룹 스트레이 키즈가 새 앨범 ‘두 잇(DO IT)’으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 8회 연속 1위를 기록했다. K팝 가수 중 최다 1위 기록일 뿐 아니라 연속해서 8번 1위 차지는 빌보드 역사상 스트레이 키즈가 유일하다.



지난달 30일(현지시간) 빌보드의 차트 예고 기사에 따르면 ‘두 잇’은 앞서 7주 1위를 기록한 테일러 스위프트의 신보 ‘더 라이프 오브 어 쇼걸(The Life Of A Showgirl)’을 제치고 ‘빌보드 200’에서 1위로 데뷔했다.

스트레이 키즈는 2022년 ‘오디너리(ODDINARY)’를 시작으로 ‘맥시던트(MAXIDENT)’, ‘파이브스타(★★★★★)’, ‘락스타(樂-STAR)’, ‘에이트(ATE)’,‘합(合·HOP),‘카르마(KARMA)’에 이어 이번 ‘두 잇’까지 총 8장의 앨범으로 해당 차트에서 1위를 차지했다.



‘빌보드 200’에서 최다 1위를 기록한 K팝 가수라는 자체 기록을 스스로 경신했다. ‘빌보드 200’에 처음으로 진입한 앨범을 시작으로 8장의 앨범이 연속해서 모두 1위를 차지한 것은 K팝뿐만 아니라 현지 가수에서도 전례가 없었다.



‘빌보드 200’은 실물 음반 등 전통적 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 ‘앨범 유닛’(Album Units)으로 순위를 매긴다.



‘두 잇’은 이번 차트 집계 기간 29만5000장에 해당하는 앨범 유닛(Album Units)을 기록했다. 이 가운데 앨범 판매량은 28만6000장으로 이번 주 ‘톱 앨범 세일즈 차트’ 1위를 차지했다. SEA는 9000장이었고, TEA는 미미한 수준이었다. ‘두 잇’은 스트레이 키즈가 ‘확신을 가지고 지금 과감하게 행동하라’는 신념을 토대로 오늘을 즐기며 새로움을 만들어 가는 자신들의 이야기를 담은 앨범이다. 더블 타이틀곡 ‘두 잇(Do It)’과 ‘신선놀음’을 비롯해 ‘홀리데이(Holiday)’,‘포토북(Photobook)’ 등 총 5곡이 수록됐다.