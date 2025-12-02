[이코노 브리핑] 하나금융 출범 20주년 “금융 본질은 행복” 외

하나금융 출범 20주년 “금융 본질은 행복”

하나금융그룹은 1일 서울 중구 명동사옥에서 그룹 출범 20주년 기념식을 개최했다고 밝혔다. 이날 기념식엔 함영주(사진 앞줄 가운데) 회장을 비롯한 임직원 200여명이 참석했다. 함 회장은 “금융의 본질은 모두의 행복”이라며 “앞으로도 이해관계자인 손님, 주주, 사회 공동체의 성장과 꿈이 이뤄질 수 있도록 임직원 모두가 앞장설 것”이라고 말했다.

삼성금융사 통합앱 개편 ‘New 모니모’ 출시

삼성금융네트웍스는 금융플랫폼 모니모를 전면적으로 개편한 ‘New 모니모’를 오픈했다고 1일 밝혔다. 모니모는 삼성금융사 앱 서비스를 모은 통합 앱이다. 이번 개편의 가장 큰 특징은 고객별 맞춤기능 보강이다. 우선 고객 취향에 따라 홈화면을 선택할 수 있다. 기본적인 앱 서비스를 두루 이용하는 고객은 ‘생활 금융형’, 주식과 자산관리에 관심이 있는 고객은 ‘데일리 투자형’, 일상 속 다양한 혜택과 이벤트를 원하는 고객은 ‘일상 혜택형’ 홈 화면을 선택할 수 있다.

온라인쇼핑 22.7조… 10월 기준 역대 최고치

국가데이터처는 1일 발표한 ‘온라인쇼핑 동향’에서 올해 10월 온라인쇼핑 거래액이 22조7103억원으로 작년 동월 대비 4.9% 증가했다고 밝혔다. 이는 10월 기준 역대 최대치다. 다만 9월보다는 4.2% 감소했다. 상품군별로 보면 공공배달 앱에서 2차 민생회복 소비쿠폰·지역화폐 사용액이 증가하는 등 음식서비스 거래액이 13.6% 늘었다.