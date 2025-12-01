안철수·진종오 줄줄이 “비상계엄 사과”… 당내 ‘尹 절연론’에도 꿈쩍 않는 장동혁

국힘, 지도부 공식사과 기대 여전하지만

장동혁 “끊을 수 있는 건 없다” 선긋기

조국과 대장동 항소포기 토론 추진키로

12·3 비상계엄 1년을 앞두고 국민의힘에서 개별 의원들의 독자적인 사과 메시지가 지속적으로 나오고 있다. 반면 일주일 넘게 전국을 순회하며 장외 여론전을 진행한 장동혁 대표는 이날 마지막 연설에서도 ‘윤석열 절연론’에 선을 긋는 모습을 보였다.

국민의힘 안철수 의원(왼쪽), 진종오 의원. 뉴시스

국민의힘 안철수 의원은 이날 페이스북을 통해 “시민의 삶은 작년 12월3일을 계기로 완전히 무너졌고, 회복시킬 의무가 있는 정치는 온갖 혐오와 분노를 재생산하느라 바빴다”며 “이 점에 있어서는 저 또한 부족했다. 죄송하고 사과드린다”고 밝혔다.



진종오 의원은 보다 직접적인 사과 입장을 표명했다. 진 의원은 “역사를 되돌렸던 12·3 윤석열 계엄을 국민께 진심으로 사과드린다”며 “국민의힘은 ‘윤어게인’을 외치며 분열과 증오로 우리를 갈라치기하는 동지가 적이 되는 그 망상을 버리고 미래로 나아가야 한다”고 말했다.



공개 입장을 내지 않은 다수 의원은 지도부의 공식 사과를 기다리고 있다. 당내 다수의견은 1년째 허우적대고 있는 ‘계엄의 강’을 확실히 건너자는 것이다. 한 영남권 중진 의원은 “우리가 살길은 그것뿐”이라고 강조했다.



장 대표는 그러나 이날도 공개 연설에서 강경 투쟁 기조를 고수했다.



장 대표는 인천에서 열린 ‘민생회복 법치수호 국민대회’에서 “이재명이 위기의 본질”이라며 “과거에서 벗어나자고 외치는 것 자체가 과거에 머무르는 것”이라고 말했다. 그는 “저들이 만든 운동장에서 싸우면 안 된다고 소리치는 것 자체가 저들이 만든 운동장에 갇히는 것”이라며 “우리가 끊을 수 있는 것은 아무것도 없다”고 강조했다. 계엄과의 단절, 윤 전 대통령과의 절연 등을 요구하는 목소리에 사실상 선을 그은 것으로 풀이된다. 국민의힘 지도부는 우선 2일 열리는 추경호 의원에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 앞두고 대여 투쟁력을 극대화할 방침이다. 추 의원이 계엄 해제 표결을 방해했다는 혐의를 받고 있는 만큼 선제적인 사과 메시지를 낼 경우 영장 심사에 불리한 영향을 줄 수 있다는 판단에서다. 장 대표는 “오늘 이곳에서 제2의 인천상륙작전을 시작하자”며 “하나된 힘으로 추 의원의 영장을 반드시 기각시켜 정치특검의 야당탄압, 국민탄압을 끝내자”고 이날 연설을 마무리했다.

국민의힘 장동혁 대표가 1일 인천 미추홀구 주안역 앞에서 열린 민생회복 법치수호 국민대회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이날 인천 국민대회를 마지막으로 국민의힘 지도부가 지난달 22일 부산에서부터 시작한 ‘대장동 항소포기 사태’ 관련 장외 여론전은 끝을 맺었다. 국민의힘은 항소포기 사태에 대한 국정조사를 관철시키겠다는 목표로 부산, 울산, 경남, 경북, 대전, 강원 등 전역을 돌며 대여투쟁에 박차를 가했으나 여야는 여전히 국정조사 실시 여부를 두고 줄다리기 중이다.



10일간 이어진 장외집회에서 오히려 당내 분열상만 노출했다는 지적도 나왔다. 집회에서 계엄 사과와 당 혁신 필요성을 호소하는 의원과 최고위원들을 향해 강성 지지층이 거세게 항의하는 모습이 반복되면서다. 4선 한기호 의원은 전날 의원 단체대화방에 “장외집회를 계속해야 되냐”며 “당원들 간 몸싸움하는 모습을 국민에게 보이고, 연사에게 온갖 막말하는 모습이 방영되기도 해 참담하다”는 취지의 글을 올리기도 했다.



장 대표는 이날 조국혁신당 조국 대표와의 상견례 자리에서 대장동 항소포기 토론회를 신속히 추진하자고 못 박았다. 그는 국회에서 조 대표를 만나 “대장동 항소포기 토론에 국민의 관심이 크다”며 “조속히 날짜와 형식을 결정해 토론회에서 뵐 수 있기를 기대한다”고 했다. 조 대표 역시 “제 대장동 토론 제안을 받아줘서 감사한다”며 “빨리 장소와 시간을 확정해 대장동 사건 수사·기소·재판 논의는 물론, 관련한 검찰개혁과 사법개혁 문제까지 솔직하고 진지하게 토론할 수 있기를 희망한다”고 답했다.