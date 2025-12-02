‘PASS’로 성인 인증·결제 한번에

통신 3사 동시 서비스 출시

GS편의점·담배 자판기 사용

SK텔레콤·KT·LG유플러스가 신분증 확인과 결제를 동시에 할 수 있는 ‘패스(PASS) 신분증결제’ 서비스를 출시한다.



1일 이동통신 3사에 따르면, 그동안 편의점이나 무인 자판기에서 술·담배 등 성인 인증이 필요한 상품을 구매하려면 이용자가 신분증을 제시해 성인 여부를 확인받고, 별도로 결제를 진행해야 했다. 패스 신분증결제 서비스는 패스 앱에 주민등록증이나 운전면허증과 신용카드를 등록해두면 QR코드 스캔으로 한번에 성인인증과 결제를 완료할 수 있다. 기존에 패스 신분증 확인서비스를 이용 중인 1500만명의 고객은 별도의 앱 설치 없이 신용카드만 추가 등록하면 곧바로 서비스를 사용할 수 있다.



이번 서비스는 GS리테일과의 협력을 통해 전국 GS25 편의점에서 1일부터 본격 도입되고, 비버웍스㈜가 설치한 전국 무인 담배 자판기에서도 이용할 수 있다.