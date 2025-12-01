쇼트트랙 임종언·김길리, 올림픽 모의고사서 ‘금빛 질주’

ISU 월드투어 4차서 정상



임, 男 1000m 伊·中 모두 제치고 우승

김, 女 1500m 金… 최민정은 銅 획득

2026 밀라노·코르티나담페초 대회 기대

쇼트트랙 남자 대표팀의 ‘신성’ 임종언(노원고)과 여자 대표팀의 새로운 에이스 김길리(성남시청)가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽을 앞두고 출전한 마지막 월드투어에서 금빛 질주를 펼쳤다.



임종언은 1일 네덜란드 도르드레흐트의 스포르트 불레바르에서 열린 2025~2026 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 4차 대회 남자 1000m에서 1분25초877의 기록으로 우승을 차지했다.

(왼쪽부터) 임종언, 김길리

결승 초반 후미에서 체력을 아껴 기회를 엿보던 임종언은 마지막 바퀴에서 남은 에너지를 모두 쏟아냈다. 3위로 달리던 임종언은 마지막 곡선 주로에서 아웃코스로 빠져나와 피에트로 시겔(이탈리아), 류사오앙(중국)을 모두 제치면서 가장 먼저 결승선을 끊었다.



임종언은 월드투어 1차 대회 남자 1500m에 이어 올 시즌 두 번째 월드투어 개인전 금메달을 목에 걸었다. 준결승에선 스스로 넘어지며 레이스를 완주하지 못한 ‘세계최강’ 윌리엄 단지누(캐나다)를 꺾고 1위로 통과하며 경쟁도 이겨냈다. 임종언은 레이스 후 ISU와 인터뷰에서 “월드투어 1차 대회 우승 후 컨디션이 좋지 않아 고전했다. 걱정했지만, 무리하지 않으려고 노력했다”고 소감을 밝혔다.



여자 1500m에선 김길리가 2분26초306의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과해 코트니 사로(캐나다)를 제치고 금메달을 목에 걸었다. 최민정(성남시청)은 동메달을 획득했다. 김길리는 월드투어 3차 대회에 이어 이 종목 2회 연속 우승을 달성했다. 그는 레이스 후 “완벽하진 않지만, 항상 자신감이 넘친다. 한국으로 돌아간 뒤 올림픽 준비에 매진할 것”이라고 밝혔다.



최민정, 김길리, 황대헌(강원도청), 임종언은 혼성 2000m 계주에서도 메달을 추가했다. 네 선수는 혼성 계주 결승에서 2분38초038의 기록으로 네덜란드, 미국에 이어 3위로 골인했다.



최민정은 취약 종목인 여자 500m에서도 결승에 진출해 5위에 오르는 등 의미 있는 성과를 냈다. 다만 한국은 여자 500m 올림픽 출전권을 최대 3장이 아닌 2장만 얻을 전망이다. 올림픽 출전권은 네 차례 월드투어 성적 중 선수별로 가장 좋은 3개의 성적을 더해 높은 순서대로 남녀 500m와 1000m는 총 32장, 1500m는 36장을 국가별로 배분한다. 국가당 받을 수 있는 출전권은 개인 종목별 최대 3장씩이다. 한국은 여자 500m 랭킹에서 최민정과 김길리, 단 두 명이 32위 안에 들었다. 한국 쇼트트랙은 남자 500m에서도 2장의 출전권만 획득할 것으로 보인다. 한국은 이전 대회인 2022 베이징 동계 올림픽에서도 남녀 500m에서 한 장씩 출전권을 놓쳤다.