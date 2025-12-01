‘여론조사비 대납 의혹’ 오세훈 기소

김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 1일 오세훈 서울시장을 정치자금법 위반 혐의로 불구속 기소했다. 오 시장의 측근 강철원 전 서울시 정무부시장과 오 시장의 후원자로 알려진 사업가 김한정씨도 같은 혐의를 적용해 불구속 상태로 재판에 넘겼다. 내년 6월 지방선거를 앞두고 이번 기소가 선거 국면에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.
특검팀에 따르면 오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 ‘정치 브로커’ 명태균씨에게 여론조사를 의뢰하고, 김씨에게 비용을 대납하게 한 혐의를 받고 있다. 오 시장의 부탁을 받은 명씨가 2021년 1월22일부터 같은 해 2월28일까지 10회에 걸쳐 서울시장 보선 관련 여론조사를 진행했다는 게 특검의 판단이다. 공표 여론조사 3회, 비공표 7회다.
아울러 특검팀은 당시 캠프 비서실장이던 강 전 부시장이 오 시장 지시로 명씨와 연락하며 설문지를 주고받는 등 상의했다고 봤다. 김씨는 같은 해 2월1일부터 3월26일 사이 5회에 걸쳐 여론조사비 명목으로 3300만원을 미래한국연구소 부소장이었던 강혜경씨 계좌에 입금한 것으로 조사됐다. 미래한국연구소는 명씨가 실질적으로 운영한 것으로 알려진 여론조사업체다. 특검 관계자는 “이 사건의 구도는 사업가인 김씨가 오 시장과 강 전 부시장에게 기부한 것”이라며 “명씨는 그 일을 수행한 사람에 불과해 피의자로 전환될 수 없는 구도”라고 설명했다.
오 시장은 이날 “(특검이) 1년 2개월 수사하고 제 휴대전화 8대를 포렌식했지만 직접 증거는 단 하나도 찾지 못했다”고 반발했다.