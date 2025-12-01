인천대 ‘천원의 아침밥’, 농림부 6개년 연속 우수대학 영예

국립 인천대학교는 ‘천원의 아침밥 사업’ 참여대학 중 유일하게 6개년 연속으로 우수대학에 선정됐다고 1일 밝혔다. 농림축산식품부와 농림수산식품교육문화정보원은 올해 사업에 참여 중인 전국 대학교 201개교 중 운영 성과가 뛰어난 14개교를 뽑았다.

인천대는 ‘아침밥 먹고 든든한 하루 시작하세요’란 캐치프레이즈를 내걸고 학생들의 만족도와 열띤 호응을 이끌었다. 1000원에 아침정식, 영양죽, 도시락 등의 식단을 제공하고 ‘천원의 아침밥 VIP 찾기 프로그램’을 포함해 교내 홍보활동도 다양하게 벌였다.

또한 이용자 의견수렴 차원에서 ‘내가 짠 천원의 아침밥’ 깉은 참여행사를 기획하며 여러 방법으로 홍보에 나섰다. 특히 우리쌀 소비 촉진 차원에서 시리얼, 소면, 후레이크 등 쌀로 만든 식단을 선보여 높은 점수를 받았다.

이영수 학생·취업처장은 “변화하는 학생들의 요구를 반영하고 다양하고 특색있는 우리 대학만의 천원의 아침밥을 더욱 발전시킬 것”이라며 “학생 복지 향상과 대학생활 만족도를 동시에 증진시킬 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.