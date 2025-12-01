농협중앙회, 영농지도 역량강화를 위한 맞춤형 교육과정 운영

농협중앙회 농촌지원부는 지난 11월 26일(수)부터 28일(금)까지 3일간 안성교육원에서 농협 영농지도 담당자를 대상으로 현장대응 역량 강화를 위한 맞춤형 교육과정을 운영했다. 농협중앙회 제공

농협중앙회(회장 강호동) 농촌지원부는 지난 11월 26일(수)부터 28일(금)까지 3일간 안성교육원에서 농협 영농지도 담당자를 대상으로 현장대응 역량 강화를 위한 맞춤형 교육과정을 운영했다고 밝혔다.

이번 교육과정은 ▲ 보급형스마트팜 도입 및 운영 ▲ 병충해 진단 및 방제 ▲ 농업·농촌 융복합산업 전략 ▲ 농업인 안전보건 관리대책 등 농업 현장에서 실질적으로 필요한 다양한 커리큘럼으로 구성되었으며, 농업·농촌 환경과 최신 트렌드를 반영하여 영농지도인력의 전문성과 현장대응 능력 제고에 중점을 두었다.

특히, 첫날 교육에서는 농협중앙회 김진욱 농촌지원부장이 특별강연을 통해“농심천심운동”의 의미와 실천방안을 공유하며, 농업인을 최우선으로 생각하는 농협의 역할을 강조했다.

“농심천심운동”은 농협중앙회 창립 64주년을 맞아 새롭게 선포된 농업·농촌 중심의 국민 공감운동으로,‘농업인의 마음이 곧 하늘의 마음’이라는 가치 아래, 농업인 중심의 경영실천과 현장 밀착지원을 통해 실질적인 도움을 제공하고자 추진하는 농협의 핵심가치 실천운동이다.

강연에서 김진욱 부장은 “영농지도인력은 현장에서 농업인을 가장 가까이에서 만나는 농협의 얼굴”이라며 “농업인의 마음을 헤아리고 신뢰받는 실천중심의 지도사업을 통해 농심천심운동이 농업현장에 뿌리내릴 수 있도록 노력해 달라”고 당부하였다.

교육에 참여한 전북 완주 영농지도 담당자는 “기술과 지식도 중요하지만, 농업인을 진심으로 대하는 마음가짐이 더욱 중요하다는 것을 깨달았다”며 “현장으로 돌아가 농심천심의 정신을 실천하겠다”고 소감을 밝혔다.

농협중앙회는 앞으로도 영농지도인력의 전문성 강화를 위한 체계적인 교육과 현장 맞춤형 지원을 통해 농업경쟁력 제고와 농업인 실익증대에 기여하고, 농민과 농업을 중심에 둔“농심천심운동”확산의 실질적 성과 창출에 최선의 노력을 기울일 계획이다.