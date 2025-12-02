인천 서구에서 추진 중인 로봇산업 클러스터 구축 사업이 본격화할 전망이다. 국내 대기업 입주와 500㎡ 이상의 공장 신·증설 및 이전이 가능해졌기 때문이다.
인천시는 1일 로봇랜드 내 산업시설용지를 포함한 29만7000㎡ 부지가 도시첨단산업단지로 고시됐다고 밝혔다.
시와 iH(인천도시공사)가 공동 시행하는 이번 프로젝트는 경제자유구역 청라국제도시 내 76만9㎡ 면적을 대상으로 한다. 총 8988억원을 투입해 관련 분야의 진흥시설과 테마파크, 상업 및 업무시설 등을 조성하는 게 골자다. 2007년 국책사업으로 출발했으나 민간투자를 유치하지 못해 장기간 표류했다.
이번 도시첨단산단 지정은 로봇 기업들을 위한 제도적 기반이 확보됐다는 점에서 의미가 크다. 각종 규제 해소, 세제 혜택 등 파격적 인센티브 부여가 현실화되면서 재도약의 발판 마련과 함께 투자 유치에도 탄력이 붙을 것으로 기대된다.
시·iH는 2026년 말 용지 제공과 기업 유치를 위한 산·학·연·관 협력체계 기반의 혁신추진단(TF)을 구성할 예정이다. 수도권 주요 산업단지 대비 40∼50% 저렴한 공급가격은 업체들의 초기 투자 부담을 크게 낮춰 경쟁력이 향상되는 요소로 작용할 전망이다.
이곳 로봇랜드는 장기적으로 수도권 최대 규모의 로봇 실증 인프라, 실외 자율주행 테스트베드를 마련하는 것이 핵심이다.
인천 로봇랜드, 도시첨단산업단지 지정
청라국제도시에 총 8988억 투입
규제 해소 현실화… 기업유치 탄력
규제 해소 현실화… 기업유치 탄력
