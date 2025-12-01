마크롱·젤렌스키, 위트코프 러시아행 앞두고 회동

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 대통령이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 만나 종전 협상 과정을 점검했다.

로이터 연합뉴스 자료사진

젤렌스키 대통령은 이날 오전 11시쯤 엘리제궁에 도착해 마크롱 대통령과 장시간 회담했다. 젤렌스키 대통령이 2022년 2월 전쟁 발발 이후 파리를 찾은 건 이번이 10번째다.

젤렌스키 대통령은 회동 후 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “마크롱 대통령과 수많은 세부 사항을 검토했다”며 “주요 초점은 전쟁 종식을 위한 협상과 안보 보장 문제였다”고 전했다. 이어 “평화는 진정으로 지속 가능해야 하고 전쟁은 가능한 한 빨리 끝나야 한다”며 “이제 모든 지도자의 참여 여부가 매우 중요하다”고 덧붙였다.

프랑스 대통령실인 엘리제궁은 두 정상이 이날 회동에서 미국 측 종전 협상을 주도하는 스티브 위트코프 특사, 우크라이나 협상단 대표 루스템 우메로우 국가안보국방위원회 서기와도 대화했다고 밝혔다. 위트코프 특사의 2일 러시아 방문에 앞서 우크라이나 측의 협상 조건을 다시 주지시키기 위한 것으로 해석된다. 또 영국, 독일, 폴란드를 비롯한 여러 유럽 정상, 유럽연합(EU) 지도부, 북대서양조약기구(NATO·나토) 수장과도 순차적으로 회담했다고 덧붙였다.

젤렌스키 대통령은 프랑스 방문에 이어 이날 아일랜드로 이동한다. 젤렌스키 대통령이 EU 회원국이자 군사적으로 중립을 유지하는 아일랜드를 방문하는 건 처음이라고 프랑스 일간 르피가로가 전했다.

젤렌스키 대통령은 2일 미할 마틴 아일랜드 총리, 사이먼 해리스 부총리와 회담할 예정이다. 젤렌스키 대통령의 이번 프랑스 방문엔 부인 올레나 젤렌스카 여사도 동행했다. 젤렌스카 여사는 프랑스 문화원과 우크라이나 문화원이 공동 주최하고 양국 외무부·문화부가 지원하는 ‘프랑스의 우크라이나 시즌’ 개막 행사에 참석했다.

내년 3월까지 진행되는 이 행사는 우크라이나의 시각·공연 예술, 영화, 디지털 창작, 문화유산 등을 소개해 회복력 있고 창의적인 우크라이나 사회의 목소리를 전 세계에 알리는 걸 목표로 한다.