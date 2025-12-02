"일하고×5"…日올해 최고의 유행어?

올 한 해 일본 사회를 가장 뜨겁게 달군 표현으로 다카이치 사나에 일본 총리의 "일하고 일하고 일하고 일하고 일하겠습니다" 발언이 선정됐다.

1일 일본 닛칸스포츠 보도에 따르면 '현대용어의 기초지식 선정 2025 T&D 보험그룹 신어·유행어 대상' 운영위원회는 1일 올해의 톱 10과 연간 대상을 발표하며, 다카이치 총리의 발언을 2025년 최고의 유행어로 꼽았다.

다카이치 사나에 일본 총리. EPA연합뉴스

다카이치 총리는 지난 10월 자민당 총재에 선출된 직후 "저 자신도 워크라이프 밸런스를 버리고 일하고 일하고 일하고 일하고 일하겠다"고 밝힌 바 있다.

다카이치 총리는 1일 열린 유행어 시상식에 참석해 "연간 대상을 주셔서 진심으로 감사하다"며 "국가 경영을 맡게 될지도 모르는 시점에서 국민을 위해 헌신하겠다는 의지를 표현한 것"이라고 당시 발언의 배경을 설명했다.

'일하고'라는 단어를 다섯 번이나 반복한 이유에 대한 질문에는 "그 순간의 분위기였을 뿐, 깊은 의미는 없다"며 웃어 보이기도 했다.

한편 고이치 총리의 강한 노동 의지 표현은 큰 반향을 일으켰다. 지지자들은 '초심 그대로 국정에 임하려는 의지'라며 긍정적으로 평가했으나, 일각에서는 "일하는 방식 개혁에 역행한다"는 우려가 제기되기도 했다.

실제로 다카이치 총리는 최근 하루에 2시간에서 길면 4시간 수면을 취한다고 밝혀, 여야를 막론하고 "너무 무리하지 말라"는 조언이 이어지는 상황이다.

<뉴시스>